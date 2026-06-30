Yarından itibaren Türkiye’de çok şey değişecek! Herkesi ilgilendiren üç yeni uygulama devreye giriyor

Ayrıca sağlık giderleri teminatına protez organ ve gerekli bakıcı giderleri de dahil edilirken, sakatlanma ve ölüm tazminatlarının hesaplama esasları güncellendi. Sigorta şirketleri ise bundan sonra e-Devlet, mobil uygulama, e-posta ve SMS gibi dijital kanallar üzerinden bilgilendirme ve başvuru işlemlerini yürütebilecek.