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Yarından itibaren Türkiye’de çok şey değişecek! Herkesi ilgilendiren üç yeni uygulama devreye giriyor

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Yarından itibaren Türkiye’de çok şey değişecek! Herkesi ilgilendiren üç yeni uygulama devreye giriyor

Türkiye'de 1 Temmuz itibarıyla milyonlarca vatandaşı ilgilendiren üç önemli uygulama hayata geçiriliyor.

#1
Foto - Yarından itibaren Türkiye’de çok şey değişecek! Herkesi ilgilendiren üç yeni uygulama devreye giriyor

Çevre kirliliğini azaltmak ve geri dönüşüm oranını artırmak amacıyla hazırlanan Depozito İade Sistemi, 1 Temmuz'da uygulanmaya başlanacak.

#2
Foto - Yarından itibaren Türkiye’de çok şey değişecek! Herkesi ilgilendiren üç yeni uygulama devreye giriyor

Sistem kapsamında Türkiye genelindeki 81 il ve 973 ilçeye depozito iade makineleri kurulacak. Üzerinde "Depozito İade" logosu bulunan cam, plastik (PET), metal ve belirli karton içecek ambalajları sisteme dahil edilecek. Vatandaşlar, uygun ambalajları makinelerde teslim ederek her biri için 1 lira depozito bedeli alabilecek.

#3
Foto - Yarından itibaren Türkiye’de çok şey değişecek! Herkesi ilgilendiren üç yeni uygulama devreye giriyor

Yarın yürürlüğe girecek düzenlemeyle zorunlu trafik sigortasında hasar, tazminat ve değer kaybı süreçleri yeniden şekillenecek. Araçlarda oluşan değer kaybı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) belirlediği esaslara göre eksperler tarafından hesaplanacak. Hasar başvurusu yapan araç sahipleri ayrıca değer kaybı başvurusu yapmak zorunda kalmayacak.

#4
Foto - Yarından itibaren Türkiye’de çok şey değişecek! Herkesi ilgilendiren üç yeni uygulama devreye giriyor

Ayrıca sağlık giderleri teminatına protez organ ve gerekli bakıcı giderleri de dahil edilirken, sakatlanma ve ölüm tazminatlarının hesaplama esasları güncellendi. Sigorta şirketleri ise bundan sonra e-Devlet, mobil uygulama, e-posta ve SMS gibi dijital kanallar üzerinden bilgilendirme ve başvuru işlemlerini yürütebilecek.

#5
Foto - Yarından itibaren Türkiye’de çok şey değişecek! Herkesi ilgilendiren üç yeni uygulama devreye giriyor

Yeme-içme sektöründe de yeni bir uygulama başlıyor. Ulusal zincir restoranlar, menülerinde sundukları yiyecek ve içeceklerin kalori değerleri ile alerjen bilgilerini açık şekilde paylaşacak.

#6
Foto - Yarından itibaren Türkiye’de çok şey değişecek! Herkesi ilgilendiren üç yeni uygulama devreye giriyor

Düzenleme ilk etapta zincir restoranlarda zorunlu olacak. Diğer restoranlar 31 Aralık 2026'ya kadar, kafeler ise 2027 yılı sonuna kadar yeni sisteme uyum sağlayacak.

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