Yargıtay'dan miras kararı | Bunları yapan miras alamayacak

Açıklamaların ışığında, somut olaya bakıldığında; miras bırakanın, vasiyetnamelerle kendi ve annesinin onayı olmadan evi terk ettiği, dönmesine dair yapılan haberlere rağmen gelmediği, tanımadığı birisiyle haber vermeden evlendiği, ağır hastalığa yakalanmasına rağmen bakmayacağını, ilgilenmeyeceğini, eve gelmeyeceğini bildirdiği; yıllarca bayram ve diğer önemli günlerde eve uğramadığı, telefonla aramadığı; boşandığı eşi ile nikahsız birliktelik yaşadığı, son dönemde yapılan rica ve minnetlerle zoraki olarak eve geldiği ancak ilgisiz davrandığı bir şekilde yaşadığı; 'yatacak mezar yeri var mı bu adamın' dediği; kiracılara özel hayatları ve geçmiş ile ilgili bazı bilgiler aktardığı, anne babasını kötü insanlar olarak nitelendirdiği ve bu nedenle ailevi görevleri ciddi bir şekilde ihlal ettiği iddiasıyla mirasçılıktan çıkarma kararı aldığı görülmektedir.