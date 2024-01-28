Yargıtay'dan miras kararı | Bunları yapan miras alamayacak

Bazı tanıkların, murisin kızlarının varlığından dahi haberdar olmadığını; davacının miras bırakana ve davalı annesine karşı duyarsız kaldığı, hastalığıyla ilgilenmediği yönündeki tanık ifadeleriyle belirlenmiştir. Tersine, somut delil ve olaylara dayanmadıkça, tanıkların doğruyu söyledikleri kabul edilmelidir. Dosyada, tanıkların gerçek dışı olayları doğruymuş gibi ifade ettiğine dair yeterli delil ve durum bulunmamaktadır, bu nedenle tanıkların ifadelerine güvenmek gerekmektedir. Bu durumda, bölge adliye mahkemesi, dinlenen tanık ifadelerine göre, dava konusu vasiyetnamelerle miras bırakanın davacı kızını mirastan çıkarma nedeni olarak ileri sürdüğü durumların, mirasçılıktan çıkarma sebebi sayılabilecek nitelik ve nicelikte olduğunu kabul etti. Kısacası, davacının miras bırakan olan anne ve babasına karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini, büyük ve kusurlu davranışlarla yerine getirmediği gözetilerek karar verilmesi gerektiğini belirtmiştir; ancak yazılı şekilde yanılgılı bir değerlendirmeyle karar verildiğinden, bu durum usul ve yasaya aykırı olup, kararın bozulmasını gerektirmiştir.