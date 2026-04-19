Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yargıtay’dan kiracıları sevindiren karar 3 bin TL verdi, 60 bin TL geri aldı

Yargıtay, yıllar içinde enflasyon ve kira artışlarıyla eriyen depozito tutarlarının güncel kira bedeli baz alınarak kiracıya iade edilmesine hükmetti.

Karar, özellikle uzun süreli kiracılık durumlarında, kiracıların düşük meblağlarda depozito iadesi almaktan kaynaklanan ciddi mağduriyetlerini ortadan kaldırıyor.

Evden taşınırken depozito iadesinde "eski rakam" dönemi kapandı. Yargıtay 6. Hukuk Dairesi'nin emsal kararına göre; tahliye sırasında iade edilecek depozito tutarı, artık yıllar önceki sözleşme bedeli üzerinden değil, sözleşmenin sona erdiği tarihteki "güncel kira bedeli" oranlanarak hesaplanacak.

Bu kararla birlikte kiracıların güvence bedelleri enflasyon karşısında korunurken, ev sahipleri için iade sürecinde yeni bir hesaplama zorunluluğu doğdu. İşte milyonlarca kiracıyı ilgilendiren o hesaplama yöntemi

Emsal kararın temeli olan dava 1993 yılına kadar uzanıyor. Bu tarihte kiraya giren bir kişi, başlangıçta 15 lira depozito ödedi.

2014 yılında evden ayrılırken aynı tutarı değil, güncel kira bedeli üzerinden depozitosunu geri almak için yargıya başvurdu.

Yargıtay’ın verdiği emsal karar, kiracının güncel kira bedeli üzerinden depozitosunun ödenmesine hükmetti.

Karara göre depozito iadesinde uygulanacak yöntem şöyle: 1. Oranın belirlenmesi: Sözleşmenin başlangıcındaki kira bedelinin, depozito bedeline olan oranı tespit edilir.

2. Güncel kiraya uygulama: Bulunan bu oran, kira sözleşmesinin sona erdiği tarihteki kira parasına tatbik edilerek güncel değer bulunur.

2015’te kira 1.000 TL, verilen depozito 3.000 TL → oran 1/3 (depozito kiranın 3 katı)Kiracı çıkarken son kira 20.000 TL ise İade edilecek depozito: 20.000 × 3 = 60.000 TL

Yargıtay kararında, “Kiracıya ödenecek depozito, ödediği kira bedeliyle orantılı ve güncel olmalı” ifadelerine yer verildi. Buna göre, yıllar önce ödenen depozito, enflasyon ve kira artışları nedeniyle değer kaybetse de, kiracıya iade edilirken güncel kira bedeli dikkate alınacak. Kaynak: TGRT Haber

Yorumlar

M B

Bu çok haksız bir karar. kira çıktığı zaman deposit bedeli de ayarlanmalı ki malsahibi mağdur olmasın.
Mehmetçik sahaya indi! Tam koruma sağlandı
Gündem

Mehmetçik sahaya indi! Tam koruma sağlandı

Milli Savunma Bakanlığı; Somali Türk Deniz Görev Grubunun, Çağrı Bey sondaj gemisi ile Korkut, Altan, Sancar destek gemilerine refakat ve ka..
Tahran’da Cuma namazında ‘Yaşasın Türkiye’ nidaları yeri göğü inletti
Gündem

Tahran’da Cuma namazında ‘Yaşasın Türkiye’ nidaları yeri göğü inletti

İran'ın başkenti Tahran'da bugün kılınan Cuma namazı sonrasında, cemaat alışılmadık bir şekilde "Yaşasın Türkiye" sloganı attı. Genellikle d..
Akdeniz'de şiddetli deprem! AFAD'dan açıklama geldi
Gündem

Akdeniz'de şiddetli deprem! AFAD'dan açıklama geldi

AFAD verilerine göre Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Büyük gerilim: İran Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan gemileri vurdu!
Gündem

Büyük gerilim: İran Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan gemileri vurdu!

Hürmüz Boğazı bugün tekrar kapatıldı. Ancak 2 geminin boğazı geçmeye çalıştığı belirtildi. Gelen son dakika bilgisine göre İran cephesi gemi..
Cüneyt Özdemir: Sırada Türkiye ne demek, sen kimsin? Erdoğan’ın bu sözlerini önemsiyorum çünkü…
Gündem

Cüneyt Özdemir: Sırada Türkiye ne demek, sen kimsin? Erdoğan’ın bu sözlerini önemsiyorum çünkü…

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'ye yönelik tehdit diline karşı sergilediği kararlı tutumu köşesine taşıdı. Özdemir..
CHP'nin algısı patladı: Motorine dev indirim!
Dünya

CHP'nin algısı patladı: Motorine dev indirim!

Hürmüz Boğazı’nın açılmasıyla petrol düşerken, Türkiye’de motorine pazartesi gecesi yaklaşık 8 TL indirim bekleniyor. Savaş kaynaklı tüm dün..
