Sarı Şeytan, ABD'nin haydutu, Carter sendromu yaşıyor: İran’ın kendisini bitirmesinden korkuyor Padişah baharatı olarak kabul ediliyordu! Sumak: Ağızdaki yaraları 1 saat içinde yok ediyor! Bu adım, vergi tabanını genişletmek... Suriye, çalışandan vergi almayı bitiriyor İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times yazdı: Tek kurtuluş Türk koridoru Yine Hürmüz sözü: Trump'tan anlaşmaya varılmazsa 'İran'daki enerji santrallerini ve köprüleri imha etme' tehdidi Sahalarda ender görülen bir gol: İran Can Kahveci kornerden avladı! 30 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu! Kuyuya saklanan zehir taciri tutuklandı Karabiber yağ yakımına hız kazandırıyor: Karabiberi böyle tüketenler, bilinmeyen bu etkisine şaşıracaksınız
Yine Hürmüz sözü: Trump'tan anlaşmaya varılmazsa 'İran'daki enerji santrallerini ve köprüleri imha etme' tehdidi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Trump'tan anlaşmaya varılmazsa 'İran'daki enerji santrallerini ve köprüleri imha etme' tehdidi geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’nı kapatmakla eleştirdiği İran'ın anlaşma teklifini kabul etmemesi durumunda "İran'daki her bir enerji santralini ve her bir köprüyü imha etme" tehdidinde bulundu. Trump, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatarak "ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini" öne süren Trump, "İran, yakın zamanda boğazı kapatacağını açıkladı. Bu garip çünkü bizim ablukamız zaten boğazı kapatmıştı. Bilmeden bize yardım ediyorlar." ifadesini kullandı.

Trump, "İran’ın boğazı kapatmakla günde 500 milyon dolar kaybettiğine, hatta halihazırda birçok geminin her zaman sert adam olmak isteyen İran Devrim Muhafızları'nın ikramı olarak, yükleme yapmak için ABD'ye, Teksas'a, Louisiana'ya ve Alaska'ya gittiğine" işaret etti.

ABD temsilcilerinin yarın akşam müzakereler için Pakistan'ın İslamabad şehrine gideceğini bildiren Trump, şunları kaydetti:

"Çok adil ve makul bir anlaşma sunuyoruz ve umarım kabul ederler çünkü kabul etmezlerse; ABD, İran'daki her bir enerji santralini ve her bir köprüyü imha edecek."

"Artık 'iyi adam' diye bir şey yok." ifadelerine yer veren Trump, İran’ın anlaşmayı kabul etmemesi halinde yapılarının "hızlı ve kolay" şekilde yıkılacağını savundu.

Donald Trump, diğer ABD başkanlarının son 47 yıldır İran'a yapması gerekeni yapmanın kendisi için bir onur olduğunu sözlerine ekledi.

Yorumlar

Nihat vural

Maalesef dünyayı bu deli yönetiyor
Başbakanın oğlu öldürüldü!
Dünya

Başbakanın oğlu öldürüldü!

Afrika’nın batısında yer alan Nambora Cumhuriyeti’nde şok eden bir olay yaşandı. Ülkenin 2008–2014 yılları arasında başbakanlık görevini yür..
Özel bir hastanede büyük skandal
Kültür - Sanat

Özel bir hastanede büyük skandal

Kayseri’de bir özel hastaneye anne olma umudu ile gelen vatandaşlara yetkisi ve diploması olmayan sözde embriyolog tarafından tıbbi işlemler..
Büyük gerilim: İran Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan gemileri vurdu!
Gündem

Büyük gerilim: İran Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan gemileri vurdu!

Hürmüz Boğazı bugün tekrar kapatıldı. Ancak 2 geminin boğazı geçmeye çalıştığı belirtildi. Gelen son dakika bilgisine göre İran cephesi gemi..
Fransız askeri öldü, pısırık Macron bakın kimi suçladı
Dünya

Fransız askeri öldü, pısırık Macron bakın kimi suçladı

Bilindiği gibi İsrailli teröristler Lübnan'da sürekli BM güçlerini hedef alıyor. Son saldırıda 1 Fransız askeri öldü. Fransa Cumhurbaşkanı E..
AK Parti'den Özgür'e sert tepki: Ahlaki pusulası şaşmış aciz
Gündem

AK Parti'den Özgür'e sert tepki: Ahlaki pusulası şaşmış aciz

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i yerin dibine soktu.
Gözaltındaki eski Vali Tuncay Sonel hakkında yeni gelişme!
Gündem

Gözaltındaki eski Vali Tuncay Sonel hakkında yeni gelişme!

Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in Erzurum'daki işlemleri devam ederken gözaltı süresinin..
