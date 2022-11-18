Yargıtay’dan emsal karar! E-Ticaret sitelerinde alışverişe dikkat

İnternet üzerinden yapılan alışverişler her ne kadar kolaylık sağlasa da bazı sorunlara neden oluyor. Tüketiciler, zaman zaman satın aldıkları ürünü değiştirmek veya iade etmek istediklerinde alışveriş platformu ve satıcılarla problem yaşıyor. Bir ürünü, 14 günlük cayma hakkı içerisinde değiştirmek isteyen tüketici, satıcıyla iletişime geçtiğinde ürünün farklı sebeplerden dolayı değiştirilemeyeceği yanıtıyla karşılaşabiliyor. Bu durumda ürünü satın aldığı e-alışveriş platformundan destek almak isteyen tüketiciler, platformlardan da olumsuz yanıtlar alabiliyor.