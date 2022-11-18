Yargıtay’dan emsal karar! E-Ticaret sitelerinde alışverişe dikkat

24 Mart 2022'de ise Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 48. maddesine yeni bir fıkra eklendiğini aktaran Doç. Dr. Cumalıoğlu, "Oldukça karışık ifade edilse de özetle, aracı hizmet sağlayıcılarının ödenen parayı, mal veya hizmet tüketiciye teslim veya ifa edilmeden satıcıya aktarmaları halinde teslim ve cayma hakkından satıcıyla birlikte sorumlu olacakları kabul edildi; fakat ödenen para satıcıya hemen aktarılmıyor, ürün teslim edildikten sonra aktarılıyorsa alışveriş platformu sorumlu olmayacak, sadece satıcı sorumluluk sahibi olacak. Bu durumda tüketiciler haklarını ararken satış platformuyla da iletişime geçmek isterlerse söz konusu düzenlemeye dikkat etmeleri gerekecek. Eğer ödedikleri para hemen satıcıya aktarılıyorsa güvenilir platformları tercih etmeleri iyi olur" diye konuştu.