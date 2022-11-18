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Ekonomi
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Yargıtay’dan emsal karar! E-Ticaret sitelerinde alışverişe dikkat

2022-11-18 11:49:15
Yargıtay’dan emsal karar! E-Ticaret sitelerinde alışverişe dikkat

İnternet üzerinden alışveriş yapan tüketiciler için karşılaşılan en büyük sorun, iade işlemlerinde muhatap bulamama veya platformların sorumluluk almaması oluyor.

#1
Foto - Yargıtay’dan emsal karar! E-Ticaret sitelerinde alışverişe dikkat

Bu sorun ile ilgili olarak tüketicileri bilgilendiren Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Cumalıoğlu, "Ödenen para hemen satıcıya aktarılıyorsa iade konusunda sorumluluk hem e-alışveriş platformu hem de satıcıda olur. Eğer para ürün teslim edildikten sonra aktarılıyorsa sorumluluk satıcıya aittir. Bu durumda tüketiciler haklarını ararken satış platformuyla da iletişime geçmek isterlerse söz konusu düzenlemeye dikkat etmeleri gerekecek. Eğer ödedikleri para hemen satıcıya aktarılıyorsa güvenilir platformları tercih etmeleri iyi olur" dedi.

#2
Foto - Yargıtay’dan emsal karar! E-Ticaret sitelerinde alışverişe dikkat

İnternet üzerinden yapılan alışverişler her ne kadar kolaylık sağlasa da bazı sorunlara neden oluyor. Tüketiciler, zaman zaman satın aldıkları ürünü değiştirmek veya iade etmek istediklerinde alışveriş platformu ve satıcılarla problem yaşıyor. Bir ürünü, 14 günlük cayma hakkı içerisinde değiştirmek isteyen tüketici, satıcıyla iletişime geçtiğinde ürünün farklı sebeplerden dolayı değiştirilemeyeceği yanıtıyla karşılaşabiliyor. Bu durumda ürünü satın aldığı e-alışveriş platformundan destek almak isteyen tüketiciler, platformlardan da olumsuz yanıtlar alabiliyor.

#3
Foto - Yargıtay’dan emsal karar! E-Ticaret sitelerinde alışverişe dikkat

YARGITAY'IN ÖRNEK KARARI Konuyla ilgili örnek bir karar olduğundan söz eden Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Cumalıoğlu, "Yargıtay 15 Kasım 2021'de bir alışveriş sitesi hakkında verdiği kararında internetten yapılan bir alışverişte aracı platformun satılandaki ayıptan sorumlu olmayacağına karar vermişti. Davada, bir pastaneden sipariş edilen ürün paket içinde sigara izmariti ile yani ayıplı şekilde teslim edilmişti. Yargıtay; aracı hizmet sağlayıcının hizmet sunduğu elektronik ortam üzerinden sunulan mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı faaliyetin bulunup bulunmadığını araştırmakla yükümlü olmadığını belirtmişti" dedi.

#4
Foto - Yargıtay’dan emsal karar! E-Ticaret sitelerinde alışverişe dikkat

24 Mart 2022'de ise Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 48. maddesine yeni bir fıkra eklendiğini aktaran Doç. Dr. Cumalıoğlu, "Oldukça karışık ifade edilse de özetle, aracı hizmet sağlayıcılarının ödenen parayı, mal veya hizmet tüketiciye teslim veya ifa edilmeden satıcıya aktarmaları halinde teslim ve cayma hakkından satıcıyla birlikte sorumlu olacakları kabul edildi; fakat ödenen para satıcıya hemen aktarılmıyor, ürün teslim edildikten sonra aktarılıyorsa alışveriş platformu sorumlu olmayacak, sadece satıcı sorumluluk sahibi olacak. Bu durumda tüketiciler haklarını ararken satış platformuyla da iletişime geçmek isterlerse söz konusu düzenlemeye dikkat etmeleri gerekecek. Eğer ödedikleri para hemen satıcıya aktarılıyorsa güvenilir platformları tercih etmeleri iyi olur" diye konuştu.

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