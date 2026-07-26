Yunan korgeneral Türkiye’nin savunma hamlelerini değerlendirdi: Türkler, Çinlilerden çok daha iyisini yapıyor

Yunanistan merkezli Militaire'ye göre, Baltzoi, Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarını yalnızca operasyonel kullanım amacıyla satın almayacağını öne sürdü. Baltzoi, "F-35'leri veya başka herhangi bir uçağı satın alırlarsa, sadece uçmak için satın almayacaklar. Desteklemek istedikleri programlar KAAN ve benzeri projelerle ilgili." ifadelerini kullandı. Emekli Yunan general, Türkler için en azından parasını ödedikleri altı F-35 uçağının, kendi savaş uçaklarının geliştirilmesinde "pusula" görevi göreceğini ve tersine mühendislik yoluyla milli projelere katkı sağlayacağını ifade etti.