Yunan korgeneral Türkiye’nin savunma hamlelerini değerlendirdi: Türkler, Çinlilerden çok daha iyisini yapıyor
Emekli Yunan Korgeneral Ioannis Baltzoi, Türkiye'nin olası F-35 tedarikini yalnızca operasyonel amaçlarla değil, KAAN başta olmak üzere yerli savunma sanayi projelerinde teknoloji kazanımı ve mühendislik için değerlendireceğini öne sürdü. Yunanistan merkezli Militaire’ye konuşan Baltzoi, Türkiye'nin Çin'in teknoloji geliştirme modelini izlediğini savunurken, “Çin’den çok daha iyi yapıyorlar” ifadesini kullandı.