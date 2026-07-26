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Teknoloji-Bilişim
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Yunan korgeneral Türkiye’nin savunma hamlelerini değerlendirdi: Türkler, Çinlilerden çok daha iyisini yapıyor

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Yunan korgeneral Türkiye’nin savunma hamlelerini değerlendirdi: Türkler, Çinlilerden çok daha iyisini yapıyor

Emekli Yunan Korgeneral Ioannis Baltzoi, Türkiye'nin olası F-35 tedarikini yalnızca operasyonel amaçlarla değil, KAAN başta olmak üzere yerli savunma sanayi projelerinde teknoloji kazanımı ve mühendislik için değerlendireceğini öne sürdü. Yunanistan merkezli Militaire’ye konuşan Baltzoi, Türkiye'nin Çin'in teknoloji geliştirme modelini izlediğini savunurken, “Çin’den çok daha iyi yapıyorlar” ifadesini kullandı.

#1
Foto - Yunan korgeneral Türkiye’nin savunma hamlelerini değerlendirdi: Türkler, Çinlilerden çok daha iyisini yapıyor

Militaire'ye göre, Emekli Korgeneral Ioannis Baltzoi, Türkiye'nin olası F-35 tedarikini yalnızca operasyonel amaçlarla değil, KAAN başta olmak üzere yerli savunma projelerine teknoloji kazandırmak için değerlendireceğini öne sürdü. Baltzoi, Türkiye'nin Çin'in izlediği teknoloji geliştirme yolunu takip ettiğini savundu.

#2
Foto - Yunan korgeneral Türkiye’nin savunma hamlelerini değerlendirdi: Türkler, Çinlilerden çok daha iyisini yapıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO Zirvesi kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmede Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağını açıklaması, Yunanistan'da gündemdeki yerini koruyor.

#3
Foto - Yunan korgeneral Türkiye’nin savunma hamlelerini değerlendirdi: Türkler, Çinlilerden çok daha iyisini yapıyor

Militaire'ye göre, yaptırımların kaldırılmasıyla Türkiye'nin ABD'den F-35 savaş uçakları tedarik etmesinin ve yerli üretim KAAN 5. nesil savaş uçağının seri üretiminde kritik öneme sahip 80 adet F-110 motorunu satın almasının önünün açılabileceği değerlendiriliyor. Haberde, bu gelişmenin Yunan medyasında endişeyle karşılandığı belirtildi.

#4
Foto - Yunan korgeneral Türkiye’nin savunma hamlelerini değerlendirdi: Türkler, Çinlilerden çok daha iyisini yapıyor

Yunan Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Emekli Korgeneral Ioannis (Yiannis) Baltzoi de katıldığı bir televizyon programında, Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişmeleri ve olası F-35 alımını değerlendirdi.

#5
Foto - Yunan korgeneral Türkiye’nin savunma hamlelerini değerlendirdi: Türkler, Çinlilerden çok daha iyisini yapıyor

Yunanistan merkezli Militaire'ye göre, Baltzoi, Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarını yalnızca operasyonel kullanım amacıyla satın almayacağını öne sürdü. Baltzoi, "F-35'leri veya başka herhangi bir uçağı satın alırlarsa, sadece uçmak için satın almayacaklar. Desteklemek istedikleri programlar KAAN ve benzeri projelerle ilgili." ifadelerini kullandı. Emekli Yunan general, Türkler için en azından parasını ödedikleri altı F-35 uçağının, kendi savaş uçaklarının geliştirilmesinde "pusula" görevi göreceğini ve tersine mühendislik yoluyla milli projelere katkı sağlayacağını ifade etti.

#6
Foto - Yunan korgeneral Türkiye’nin savunma hamlelerini değerlendirdi: Türkler, Çinlilerden çok daha iyisini yapıyor

Habere göre, Baltzoi, Türkiye'nin savunma sanayisindeki ilerleyişini Çin'in geçmişte izlediği teknoloji geliştirme modeliyle kıyasladı. Baltzoi, "Onlar da Çinlilerin yıllar önce yaptıklarını yapmak istiyorlar. O zamanlar Çinliler hiçbir şey yapmamıştı. Şimdi her şeyi yapıyorlar ve çok daha iyi yapıyorlar. Türkler de bu yolu izliyor." değerlendirmesinde bulundu.

#7
Foto - Yunan korgeneral Türkiye’nin savunma hamlelerini değerlendirdi: Türkler, Çinlilerden çok daha iyisini yapıyor

Programda Türkiye'nin, Yunanistan-İsrail iş birliğine ABD ile ilişkilerini geliştirerek karşılık verip vermediği yönündeki soruyu da yanıtlayan Baltzoi, Ankara'nın bölgesel ittifaklarına dikkat çekti. Yunanistan merkezli Militaire'ye göre, Baltzoi, Türkiye'nin zaten güçlü ortaklıklara sahip olduğunu savunarak, "Türkiye zaten kendi ittifakını kurdu. Türkiye, Katar ve Pakistan eksenini oluşturdular." ifadelerini kullandı.

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