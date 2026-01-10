  • İSTANBUL
Yardım seferberliği denize açıldı: ‘6. İyilik Gemisi’ Sudan yolunda
Yardım seferberliği denize açıldı: ‘6. İyilik Gemisi’ Sudan yolunda

Türkiye’nin Sudan’a yönelik insani yardım seferberliği kapsamında, AFAD koordinasyonunda hazırlanan 2 bin 600 tonluk yardım malzemesini taşıyan “6. İyilik Gemisi” Mersin’den yola çıktı.

Sudan halkının ihtiyaçlarının karşılanması için Türkiye tarafından sürdürülen yardım çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda AFAD öncülüğünde, Mersin Valiliği, sivil toplum kuruluşları ve Katar Kalkınma Fonu işbirliğiyle hazırlanan ve içerisinde temel insani yardım malzemesinin yer aldığı "Ro Queen" adlı geminin uğurlanması için Mersin Uluslararası Limanı'nda tören düzenlendi. Mersin Valisi Atilla Toros, törende, Türk milletinin nerede bir feryat yükselmişse oraya koştuğunu söyledi.

Bu geminin sadece temel insani yardım malzemesini götüren gemi olmadığını belirten Toros, "Yardım gemisi aynı zamanda milletimizin yüreğinden yükselen selamı, duayı ve dayanışma iradesini de beraberinde götürüyor." dedi. AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dünyanın neresinde olursa olsun yaşanan krizlere, mağdur insanlara Türkiye'nin ve Türk milletinin yardım eli uzattığını ifade etti. Sudan'da da yaşanan iç çatışmaların ve krizlerin ileri noktalara taşındığını belirten Pehlivan, Türkiye'nin bu duruma sessiz kalmadığını dile getirdi.

Pehlivan, AFAD'ın 2024'te 2 iyilik gemisini Sudan'a gönderdiğini hatırlatarak, şöyle devam etti: "Bu 2 gemiyle toplam 5 bin 500 ton insani yardım malzemesi ulaştırılmıştır. 2025 yılı sonunda aralık ayında orada yerinden olan insanların barınma ihtiyaçlarının had safhaya gelmesi gerçeğinden de hareketle 7 Aralık'ta iyilik gemilerini göndermeye başlamıştık. Arka arkaya 3 gemiyi gönderdik ve Sudan'a ulaştı. Bu 3 gemide toplam 30 bin çadırı oradaki kardeşlerimize ulaştırdık. Oradaki kardeşlerimizin barınma ihtiyacına destek olmak üzere gönderildik." Pehlivan, bugün de dost ve kardeş ülke Katar ve 23 sivil toplum kuruluşunun destekleriyle içerisinde gıda, hijyen, çadır, tıbbi ve barınma malzemesinin yer aldığı gemiyi Sudan'a uğurladıklarını belirterek, yardım kampanyalarının devam edeceğini dile getirdi.

GAZZE'YE YARDIM: İsrail'in zulmü altında olan Gazze'ye de yardımlarının sürdüğünü vurgulayan Pehlivan, şöyle konuştu: "Önümüzdeki hafta 20. İyilik Gemisini Gazze'ye göndereceğiz. Öncelikle El-Ariş Limanı'na Mısır'a, oradan da Gazze'ye ulaşmak üzere yola çıkacak. 20. İyilik Gemisi ile oraya toplamda bugüne kadar yaklaşık 105 bin ton insani yardım malzemesi ulaştırdık. Bu iyilik gemileriyle elbette ki insani yardım malzemesini gönderiyoruz. Bununla aziz milletimizin dualarını, temennilerini, iyi dileklerini de bu gemiyle oradaki kardeşlerimize gönderiyoruz."

Katar Kalkın Fonu Temsilcisi Yusuf Ahmet de yardımlarla Sudan'daki zorlu koşullardan etkilenenlere destek sağlamayı hedeflediğini belirtti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, AK Parti Mersin Milletvekilleri Ali Kıratlı, Havva Sibel Söylemez, Hasan Ufuk Çakır, AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir, Katar'ın Ankara Büyükelçiliği yetkililerinin de katıldığı törende dua edilmesinin ardından "6. İyilik Gemisi" Sudan'a uğurlandı.

