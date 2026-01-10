Yardım seferberliği denize açıldı: ‘6. İyilik Gemisi’ Sudan yolunda

Pehlivan, AFAD'ın 2024'te 2 iyilik gemisini Sudan'a gönderdiğini hatırlatarak, şöyle devam etti: "Bu 2 gemiyle toplam 5 bin 500 ton insani yardım malzemesi ulaştırılmıştır. 2025 yılı sonunda aralık ayında orada yerinden olan insanların barınma ihtiyaçlarının had safhaya gelmesi gerçeğinden de hareketle 7 Aralık'ta iyilik gemilerini göndermeye başlamıştık. Arka arkaya 3 gemiyi gönderdik ve Sudan'a ulaştı. Bu 3 gemide toplam 30 bin çadırı oradaki kardeşlerimize ulaştırdık. Oradaki kardeşlerimizin barınma ihtiyacına destek olmak üzere gönderildik." Pehlivan, bugün de dost ve kardeş ülke Katar ve 23 sivil toplum kuruluşunun destekleriyle içerisinde gıda, hijyen, çadır, tıbbi ve barınma malzemesinin yer aldığı gemiyi Sudan'a uğurladıklarını belirterek, yardım kampanyalarının devam edeceğini dile getirdi.