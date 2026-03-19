'Yenilmez' denilen F-35'e İran öyle bir şey yaptı ki: Bu tarihte ilk kez oluyor
ABD'nin yenilmez diyerek tanımladığı F-35 savaş uçağı İran tarafından vuruldu. Vurulma hadisesi tarihte bir ilk olarak kayıtlara geçti. İran saldırıyı doğrulasa da ABD tarafı sessizliğini koruyor.

CNN televizyonunun konuyla ilgili bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırılarda kullanılan bir F-35 uçağı ele alındı.

İsimleri açıklanmayan kaynaklar, uçağın İran'dan açıldığı değerlendirilen ateşte hasar aldığını ve ABD'nin Orta Doğu'daki üslerinden birine acil iniş yaptığını söyledi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Tim Hawkins de yaptığı açıklamada, beşinci nesil uçağın acil iniş yapmak zorunda kaldığı sırada "savaş görevi kapsamında" İran üzerinde uçtuğunu belirtti. Hawkins, "Uçak güvenli bir şekilde iniş yaptı ve pilotun durumu stabil. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı." ifadelerini kullandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’ye ait bir F-35 savaş uçağının bu sabaha karşı İran hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu duyurdu. Devrim Muhafızları Ordusu, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD’ye ait F-35 savaş uçağının, İran’ın orta kesimlerinde İran hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu ve savaş uçağının ağır hasar aldığı" ifade edildi.

Devrim Muhafızları Ordusu ayrıca, "ağır hasar alan ait F-35 savaş uçağının akıbetinin henüz netleşmediğini ancak düşme ihtimalinin yüksek olduğunu" belirtti. Aynı şekilde, İran medyası, ABD’ye ait F35 uçağının vurulduğu anlara ait olduğu aktarılan hava savunma sistemlerinin termal kamerasıyla kaydedilmiş, bir savaş uçağının uçaksavar füzesiyle hedef alındığı görüntüler paylaştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'da görev yapan F-35 uçağının bölgedeki bir ABD üssüne acil iniş yaptığını doğruladı. CENTCOM Sözcüsü Tim Hawkins, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "ABD'ye ait F-35 savaş uçağının İran semalarında savaş görevi kapsamındaki uçuşu sırasında hasar aldığı ve ABD'nin Orta Doğu'daki üslerinden birine acil iniş yaptığı" iddialarına yanıt verdi. İran semalarında uçan F-35'in bölgedeki bir ABD üssüne acil iniş yaptığını teyit eden Hawkins, "Uçak güvenli bir şekilde iniş yaptı ve pilot stabil bir durumda. Olayı soruşturuyoruz." ifadesini kullandı. CNN televizyonunun iki kaynağa dayandırdığı haberinde, uçağın İran'dan açıldığı değerlendirilen ateş sonucu hasar aldığı ve ABD'nin Orta Doğu'daki üslerinden birine acil iniş yaptığı belirtilmişti.

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Rusya'dan dünyayı endişelendiren akaryakıt kararı
Dünya

Rusya'dan dünyayı endişelendiren akaryakıt kararı

Rusya, fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabileceğini açıkladı

Katar'dan flaş karar! O isim ülkeden kovuldu
Dünya

Katar'dan flaş karar! O isim ülkeden kovuldu

Katar, İran'ın Doha Büyükelçiliğinde görevli güvenlik ataşesi ile askeri ataşeyi "istenmeyen kişi" ilan etti.
Bakan Fidan, Arakçi'yi telefonda fırçaladı
Dünya

Bakan Fidan, Arakçi'yi telefonda fırçaladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yi telefonda fırçaladı.

Fatih Camii'nde görülmemiş olay! Kadınlar başörtülerini erkeklerin önüne attı
Gündem

Fatih Camii'nde görülmemiş olay! Kadınlar başörtülerini erkeklerin önüne attı

İstanbul’un simge yapılarından Fatih Camii, bu Kadir Gecesi'nde asırlardır şahitlik etmediği kadar ağır ve yakıcı bir eyleme sahne oldu. Ter..
HSK'den Kritik Atamalar: 12 Hakim ve Savcının Görev Yeri Değişti
Gündem

HSK'den Kritik Atamalar: 12 Hakim ve Savcının Görev Yeri Değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, adli yargıda merakla beklenen kararnameyi yayımladı. HSK'nin internet sitesinde ilan edil..
Amerikalı Bakanın kan donduran itirafı! 13 yaşındaki oğluna 'Senin için öldüler' dedi!
Gündem

Amerikalı Bakanın kan donduran itirafı! 13 yaşındaki oğluna 'Senin için öldüler' dedi!

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, nükleer bir İran bahanesiyle Ortadoğu'yu kan gölüne çeviren emperyalist emellerini bu kez aile mahremiyeti ..
