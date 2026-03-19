'Yenilmez' denilen F-35'e İran öyle bir şey yaptı ki: Bu tarihte ilk kez oluyor

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'da görev yapan F-35 uçağının bölgedeki bir ABD üssüne acil iniş yaptığını doğruladı. CENTCOM Sözcüsü Tim Hawkins, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "ABD'ye ait F-35 savaş uçağının İran semalarında savaş görevi kapsamındaki uçuşu sırasında hasar aldığı ve ABD'nin Orta Doğu'daki üslerinden birine acil iniş yaptığı" iddialarına yanıt verdi. İran semalarında uçan F-35'in bölgedeki bir ABD üssüne acil iniş yaptığını teyit eden Hawkins, "Uçak güvenli bir şekilde iniş yaptı ve pilot stabil bir durumda. Olayı soruşturuyoruz." ifadesini kullandı. CNN televizyonunun iki kaynağa dayandırdığı haberinde, uçağın İran'dan açıldığı değerlendirilen ateş sonucu hasar aldığı ve ABD'nin Orta Doğu'daki üslerinden birine acil iniş yaptığı belirtilmişti.