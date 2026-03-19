Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
27 ülkeden Türkiye'ye SEPA teklifi: Gelin katılın
Haber Merkezi

27 ülkeden Türkiye'ye SEPA teklifi: Gelin katılın

27 ülkenin oluşturduğu topluluk olan Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye SEPA'ya katılma teklifi geldi. Ankara'nın söz konusu teklifi değerlendirmeye aldığı öğrenildi.

Avrupa Birliği, mali entegrasyonu güçlendirmek ve sınır ötesi ödemeleri kolaylaştırmak amacıyla Türkiye’ye Tek Euro Ödeme Alanı’na (SEPA) katılma teklifinde bulundu. Teklif, geçen ay Ankara’da gerçekleşen görüşmelerde Türkiye’ye iletildi.

Reuters’ın haberine göre AB Ankara Maslahatgüzarı Jurgis Vilcinskas, teklifin geçtiğimiz ay Ankara’da gerçekleştirilen görüşmelerde Genişlemeden Sorumlu Komisyon Üyesi Marta Kos tarafından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a iletildiğini açıkladı.

Şu anda 41 ülkeyi kapsayan SEPA sistemi, euro cinsinden yapılan uluslararası transferlerin yurt içi işlemler kadar hızlı, güvenli ve düşük maliyetli gerçekleşmesine imkân tanıyor. AB yetkilileri, sistemin özellikle Türk işletmeleri, tüketiciler ve yurt dışındaki vatandaşlar için ciddi tasarruf olanakları sunacağını ve Türkiye’nin adaylık sürecindeki ekonomik entegrasyonunu pekiştireceğini vurguluyor.

Ankara cephesinde ise teklif henüz değerlendirme aşamasında. Diplomatik kaynaklar önerinin alındığını teyit ederken konunun Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yetki ve koordinasyonunda olduğunu ifade etti.

Benzer adımları atan Balkan ülkelerinin yıllık bazda 500 milyon euroya varan tasarruf sağlaması beklenirken Türkiye’nin sisteme dahil olup olmayacağı ekonomi yönetiminin incelemeleri tamamlandıktan sonra netleşecek.

