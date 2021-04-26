Yaratılış mucizesi... 8 gram ağırlığındaki kuş Karadeniz'i bir gecede geçiyor

"8 -10 GRAM AĞIRLIĞINDA BİR KUŞ, KARADENİZ'İ VE AKDENİZ'İ BİR GECEDE GEÇEBİLİYOR" Ergün Bacak, "Bu kadar küçük kuşlar, geceleri ve aktif göç ediyorlar. Bir kuş 8 ya da 10 gram ağırlığında. Karadeniz veya Akdeniz'i bir gecede geçebiliyorlar. Yani 400- 500 kilometre yol alabiliyorlar. Bu yüzden vücut ağırlığının iki katı yağı depolayabiliyorlar" dedi. Bacak, "Halkalamanın asıl amacı göç yollarını tespit edebilmek, bunlar küçük kuşlar verici takamıyorsunuz. O yüzden biz de halkalama yapıyoruz. Uluslararası halkalama istasyonları mevcut. Avrupa'da bu çalışma çok yaygın" diye konuştu. Halkalama işlemi içinde özel bir lisansı bulunan Bacak, "Bir kuş, İsrail'de halkalanıyor bir kaç gün sonra Türkiye'de tekrar yakalanıyor. Samsun'da halkalanan bir yalıçapkını, üç gün sonra Mersin'de tekrar yakalanıyor" ifadesini kullandı. "Haziran başına kadar muhtemelen üç bin kadar kuş yakalayacağız" diyen Bacak, "Bu ağlar kuşlara herhangi bir şekilde zarar vermiyor. Ağları her saatte bir kontrole çıkıyoruz, hava çok sıcak ve yağmurlu olduğu zaman ise bu kontrollerimizi yarım saatte bire kadar düşürüyoruz" ifadelerini kullandı.