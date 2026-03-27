Türkiye'nin ünlü balıkçısının konkordato talebi reddedildi! İflas ettiler

Mahkeme heyeti, iflas kararının yanı sıra dikkat çeken bir başka karara daha imza attı. Şirket yetkilileri Emine Kuruca, Gülizar Kuruca ve Mürsel Kuruca hakkında gereğinin takdir ve ifası için Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazı yazılmasına hükmedildi. Konkordato komiser heyetinin görevinin sonlandırıldığı davada, kararın İİK 288. maddesi uyarınca ilan edilmesine ve ilgili kurumlara bildirilmesine karar verildi. Davacı vekili ve hazır bulunan müdahillerin yüzüne karşı verilen karara karşı, tebliğ ve ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde istinaf yolunun açık olduğu belirtildi.