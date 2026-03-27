Türkiye'nin ünlü balıkçısının konkordato talebi reddedildi! İflas ettiler
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'nin ünlü balıkçısının konkordato talebi reddedildi! İflas ettiler

Küresel ekonomik kriz etkisini artırırken Karadeniz'in ünlü balıkçısı iflas bildiriminde bulundu. Şirketin konkordato talebinin reddedilmesi üzerine bu karar verildiği bildirildi.

Foto - Türkiye'nin ünlü balıkçısının konkordato talebi reddedildi! İflas ettiler

Samsun'da uzun yıllardır su ürünleri sektöründe faaliyet gösteren tanınmış marka, girdiği ekonomik dar boğazdan çıkamayarak resmen iflas etti. Karadeniz’in önemli balıkçılık merkezlerinden Samsun’da, sektörün bilinen markalarından Hapuloğulları Balıkçılık için yolun sonu göründü. Samsun Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin kesin mehil talebini reddederek iflasına karar verdi. Samsun Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığı’nın 2025/1879 Esas sayılı dosyası üzerinden görülen davanın 04/03/2026 tarihli duruşmasında kritik kararlar alındı.

Foto - Türkiye'nin ünlü balıkçısının konkordato talebi reddedildi! İflas ettiler

Mahkeme, Hapuloğulları Balıkçılık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin sunduğu konkordato projesini ve kesin mehil talebini reddederek firmanın iflasına hükmetti. İflasın açılış saati 14:20 olarak kayıtlara geçerken, tasfiyenin adi usulle Bafra İcra ve İflas Dairesi tarafından yürütülmesine karar verildi.

Foto - Türkiye'nin ünlü balıkçısının konkordato talebi reddedildi! İflas ettiler

Bafra Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı olan firma, sektörde 20 yılı aşkın deneyimi ve iki modern balıkçı teknesiyle tanınıyordu. Günde ortalama 1000 kasa taze balık toplama kapasitesine sahip olan ve ürünlerini Türkiye’nin dört bir yanındaki sofralara ulaştıran şirketin ekonomik darboğazı aşamadığı anlaşıldı.

Foto - Türkiye'nin ünlü balıkçısının konkordato talebi reddedildi! İflas ettiler

Mahkeme heyeti, iflas kararının yanı sıra dikkat çeken bir başka karara daha imza attı. Şirket yetkilileri Emine Kuruca, Gülizar Kuruca ve Mürsel Kuruca hakkında gereğinin takdir ve ifası için Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazı yazılmasına hükmedildi. Konkordato komiser heyetinin görevinin sonlandırıldığı davada, kararın İİK 288. maddesi uyarınca ilan edilmesine ve ilgili kurumlara bildirilmesine karar verildi. Davacı vekili ve hazır bulunan müdahillerin yüzüne karşı verilen karara karşı, tebliğ ve ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde istinaf yolunun açık olduğu belirtildi.

Rüşvet operasyonunda gözaltına alınmıştı... CHP'li Uşak Belediye Başkanı 21 yaşındaki personelle otelde basıldı!
Siyaset

Rüşvet operasyonunda gözaltına alınmıştı... CHP'li Uşak Belediye Başkanı 21 yaşındaki personelle otelde basıldı!

Uşak Belediyesi’ne yönelik yürütülen büyük yolsuzluk soruşturmasında şok detaylar ortaya çıktı. Rüşvet ve ihaleye fesat iddialarıyla hakkınd..
CHP’li Yalım çocuğu yaşındaki personelle basılmıştı… Bomba iddia yine gündeme geldi! ‘Özgür Özel, Yalım’ın otelinde sabaha kadar…’
Gündem

CHP’li Yalım çocuğu yaşındaki personelle basılmıştı… Bomba iddia yine gündeme geldi! ‘Özgür Özel, Yalım’ın otelinde sabaha kadar…’

CHP’li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alındı. Otel odasında mali şube baskın yaparken, Yalım’ın 21..
Dünya bu palavrayla çalkalanıyor! Trump'ın füze hesabı alay konusu oldu!
Gündem

Dünya bu palavrayla çalkalanıyor! Trump'ın füze hesabı alay konusu oldu!

ABD Başkanı Donald Trump, "İran benimle anlaşma yapmak için yalvarıyor" diyerek yeni bir skandala imza attı. İran’ın füze kapasitesinin nere..
Sağlık Bakanı itiraf etti! 'DTP aşıları çocukları öldürdü'
Dünya

Sağlık Bakanı itiraf etti! 'DTP aşıları çocukları öldürdü'

ABD Sağlık Bakanı Kennedy Jr, DTP aşılarının (Difteri Tetanoz Boğmaca) Afrika'da özellikle kız çocuklarını öldürdüğünü açıkladı. ..
Türkiye’de uydu interneti dönemi başlıyor: Starlink ve Kuiper için kritik görüşmeler
Gündem

Türkiye’de uydu interneti dönemi başlıyor: Starlink ve Kuiper için kritik görüşmeler

SpaceX’in Starlink’i ve Amazon’un Kuiper projesi için Türkiye’de düğmeye basıldı. Yetkililer, regülasyon sürecinin tamamlanmasıyla birlikte ..
ABD rüyası hastanede kâbusa dönüştü! 3 saatlik acil servis faturası dudak uçuklattı!
Sosyal Medya

ABD rüyası hastanede kâbusa dönüştü! 3 saatlik acil servis faturası dudak uçuklattı!

Kapitalizmin merkezinde sağlık hizmetlerine erişmek, artık sadece zenginlerin harcı haline geldi. Amerika'da sıradan bir vatandaşın acil se..
