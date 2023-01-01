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Yaşam
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Yaramaz kedi elektrik direğinde mahsur kaldı

2023-01-01 14:52:47
Yaramaz kedi elektrik direğinde mahsur kaldı

Elektrik direğine tırmanan kedi için itfaiye ekipleri seferber oldu.

#1
Foto - Yaramaz kedi elektrik direğinde mahsur kaldı

Afyonkarahisar’da çıktığı telefon direğinin tepesinden inemeyerek mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. Kurtarma operasyonu ise İHA kameramanları tarafından dron ile havadan görüntülendi.

#2
Foto - Yaramaz kedi elektrik direğinde mahsur kaldı

Olay, Emirdağ-Eskişehir karayolu üzerinde meydana geldi. Emirdağ ilçesi çıkışındaki tarım arazisinde bulunan elektrik direğinin tepesinde bir kedinin olduğunu fark eden çekici firması sahibi Bekir Sağlam, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım istedi.

#3
Foto - Yaramaz kedi elektrik direğinde mahsur kaldı

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla direğin tepesine çıkıp kediyi kurtardı. Ardından itfaiye eri kurtardığı kedi ile birlikte araç merdiveninde inip hayvanı sokağa bıraktı. Kedinin itfaiye erinin elinde fazla hareket etmeden durması ise hayvanın ne kadar korktuğunu gözler önüne serdi.

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