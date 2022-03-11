  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türkiye
5
Yaralıyı kar yağışından kartonla korudular

2022-03-11 00:03:59
Yaralıyı kar yağışından kartonla korudular

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.

#1
Foto - Kaza, Ertuğrulgazi Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Kaza, Ertuğrulgazi Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi üzerinde meydana geldi.

#2
Foto - Edinilen bilgiye göre, üzerinde seyir halinde olan Suriye uyruklu sürücü Hasan A. (35) yönetimindeki elektrikli bisiklet, karşı yönden gelip sola manevra yapan Muhammed K. (25) yönetimindeki 16 ASE 873 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, üzerinde seyir halinde olan Suriye uyruklu sürücü Hasan A. (35) yönetimindeki elektrikli bisiklet, karşı yönden gelip sola manevra yapan Muhammed K. (25) yönetimindeki 16 ASE 873 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen sürücü yaralandı.

#3
Foto - Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Vatandaşlar yerde yatan yaralıyı, yoğun kar yağışından korumak için kartonla üzerini örttüler.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Vatandaşlar yerde yatan yaralıyı, yoğun kar yağışından korumak için kartonla üzerini örttüler.

#4
Foto - Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Arada bir doğru tespitler yapıyor! Cüneyt Özdemir'in bile ağzı açık kaldı
Gündem

Arada bir doğru tespitler yapıyor! Cüneyt Özdemir'in bile ağzı açık kaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle savaş halinde bulunan Rusya ve Ukrayna tarafları üst düzeyde Antalya'da bir araya geldi..
Yolunu da yapmamıştı! Çam ve Sakura çalışanlarına İmamoğlu zulmü
Gündem

Yolunu da yapmamıştı! Çam ve Sakura çalışanlarına İmamoğlu zulmü

İstanbul'da Ekrem İmamoğlu zulmü devam ediyor. Daha önce yolunu yapmadığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin çalışanları soğuk ve ..
Hükümetin ayçiçeği hamlesi fena battı! ‘Sen üretemezsin’ diye seni tutan mı Saygı?
Ekonomi

Hükümetin ayçiçeği hamlesi fena battı! ‘Sen üretemezsin’ diye seni tutan mı Saygı?

Sözcü yazarı Saygı Öztürk bugünkü köşe yazısında "yandaşlar Afrika'da ayçiçek üretiyor" diyerek hükümeti eleştirmeye kalktı. Öztürk’ün skan..
HDP'li Gergerlioğlu ve CHP'li Tanju Özcan birbirine girdi!
Siyaset

HDP'li Gergerlioğlu ve CHP'li Tanju Özcan birbirine girdi!

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Bolu Belediyesi’nin eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın fotoğrafını paylaşan ..
Yarın okullar tatil mi Sinop 11 Mart! Sinop valilik açıklaması:
Eğitim

Yarın okullar tatil mi Sinop 11 Mart! Sinop valilik açıklaması:

Sinop hangi ilçelerde okullar tatil? Sinop’ta kar yağışı etkili oluyor. Bu sebeple Sinop’ta okulların tatil olup olmadığı araştırılıyor. Pek..
AK Parti ve KADEM'in Abdurrahman Dilipak'a açtığı davada yeni gelişme!
Gündem

AK Parti ve KADEM'in Abdurrahman Dilipak'a açtığı davada yeni gelişme!

AK Parti ve KADEM'in Abdurrahman Dilipak hakkında açtığı davanın dünkü duruşmasında karar çıkmadı. AK Parti Genel Merkezi'nden katılımın olm..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay