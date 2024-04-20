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Ekonomi
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Yaptırımlar ticaret ve nakliyeyi vurdu

2024-04-20 03:05:21
Yaptırımlar ticaret ve nakliyeyi vurdu

Rusya'ya yönelik yaptırımlar sonrası ortaya çıkan ödeme zorlukları, Rusya ile Türkiye ve Çin arasındaki sevkiyatları vurdu.

#1
Foto - Yaptırımlar ticaret ve nakliyeyi vurdu

Rusya ile Çin arasındaki ağır yük taşımacılığı 2024’ün ilk çeyreğinde yaklaşık yüzde 10 azaldı.

#2
Foto - Yaptırımlar ticaret ve nakliyeyi vurdu

Kommersant’ın görüştüğü nakliye sektörü yetkilileri, Çin bankalarının Rusya’dan gelen ödemelerin yarısından fazlasını geri çevirdiğini, bunun da sevkiyatların hacminde düşüşe yol açtığını söyledi. Habere göre, Rusya ile Türkiye arasındaki sevkiyatlar ise ilk çeyrekte yüzde 30 azalırken, bu oran son dönemde yüzde 50’ye kadar yükseldi.

#3
Foto - Yaptırımlar ticaret ve nakliyeyi vurdu

Ticaret Bakanlığı'nın bu yılın öncü dış ticaret verilerine göre Türkiye'nin Rusya'ya ihracatı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39 düşüşle 631 milyon dolar oldu.

#4
Foto - Yaptırımlar ticaret ve nakliyeyi vurdu

Türkiye'nin Rusya'ya ihracatı 2023 yılının tamamında ise yüzde 16,9 artışla 10.9 milyar olarak gerçekleşti.

#5
Foto - Yaptırımlar ticaret ve nakliyeyi vurdu

Rusya'dan ithalat, ocak ayında yüzde 20,2 düşüşle 4 milyar olurken, 2023 yılının tamamında yüzde 22,5 düşüşle 45,6 milyar dolar oldu.

#6
Foto - Yaptırımlar ticaret ve nakliyeyi vurdu

Türkiye'nin Rusya'dan ham petrol ithalatı ise 2022 yılında yüzde 100'ün üzerinde artışla 12 milyon ton olurken, EPDK verilerine göre 2023 yılı Ocak-Kasım döneminde yüzde 20 düşüşle 8.9 milyon ton oldu.

#7
Foto - Yaptırımlar ticaret ve nakliyeyi vurdu

Bu düşüşe rağmen Rusya'dan petrol ithalatı Ukrayna işgali öncesindeki seviyelerin üzerinde gerçekleşti.

#8
Foto - Yaptırımlar ticaret ve nakliyeyi vurdu

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