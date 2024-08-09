2024-08-09 16:07:59 Yaptıklarıyla büyük ses getirdi! Duyan bu Erzincanlıyı ayakta alkışlıyor
Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde yaşayan Öğretmen Mustafa Özer, yaptıklarıyla ayakta alkışlanmayı hak ediyor. Kemaliye aşığı Öğretmen Mustafa Özer 19 bin ağacı toprakla buluşturarak, Kemaliye dağlarında muhteşem işler başarıyor. Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı Yuva Köyü’nde yaşayan kamuoyunda Garantici Mustafa Hoca olarak tanınan Mustafa Özer, yarım asırlık eğitim hayatının ardından Kemaliye’de yaptıklarıyla herkesin takdirini topluyor. Eğitim hayatını devam ettiren Mustafa Özer Hoca, tarımsal üretimde yaptığı çalışmalar ise ayakta alkışlanacak cinsten…