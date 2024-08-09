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Yaptıklarıyla büyük ses getirdi! Duyan bu Erzincanlıyı ayakta alkışlıyor

2024-08-09 16:07:59
Yaptıklarıyla büyük ses getirdi! Duyan bu Erzincanlıyı ayakta alkışlıyor

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde yaşayan Öğretmen Mustafa Özer, yaptıklarıyla ayakta alkışlanmayı hak ediyor. Kemaliye aşığı Öğretmen Mustafa Özer 19 bin ağacı toprakla buluşturarak, Kemaliye dağlarında muhteşem işler başarıyor. Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı Yuva Köyü’nde yaşayan kamuoyunda Garantici Mustafa Hoca olarak tanınan Mustafa Özer, yarım asırlık eğitim hayatının ardından Kemaliye’de yaptıklarıyla herkesin takdirini topluyor. Eğitim hayatını devam ettiren Mustafa Özer Hoca, tarımsal üretimde yaptığı çalışmalar ise ayakta alkışlanacak cinsten…

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Foto - Yaptıklarıyla büyük ses getirdi! Duyan bu Erzincanlıyı ayakta alkışlıyor

19 BİN FİDAN DİKTİ DAĞ TAŞ DUTA, BADEME DÖNÜŞTÜ Eğitimci Mustafa Özer, Kemaliye’nin Yuva Köyü’nde yaşıyor ama Yuva, Toybelen, Apçağa ve Sırakonak köylerinde binlerce fidanı toprakla buluşturuyor. Yuva ve Toybelen Köyü’nde coğrafi işaretli 4 bin dut ağacı diken Mustafa Özer, adeta Kemaliye’nin geleceğine yatırım yapıyor. Kemaliye’ye milyonlarca liralık yatırım yapan Mustafa Özer, Milli Emlak’tan satın aldığı ve kiraladığı arazilere ayrıca o köylerde yaşayan halkla yaptığı sözleşmeli üretim modeliyle Kemaliye’de çıplak alan bırakmıyor. Kemaliye (Eğin) Dutu’nun önemini sık sık dile getiren Mustafa Özer, dut ve duttan üretilen çemiç, pekmez, lök gibi ürünlerin ileride çok daha büyük önem kazanacağını ifade ediyor. Kemaliye’nin kendine özgü dutunun üretiminin artırılması ve Kemaliye’nin adeta yeşil vatana dönüşmesi için gece gündüz çalışan Mustafa Özer Hoca, Fırat Nehri kenarında bulunan boş alanlara kurduğu dut bahçeleriyle Kemaliye’de harika çalışmalara imza atıyor. Kemaliye’den topladığı Eğin Dutu kalemlerini Malatya’da meyve fidanı üreten işletmelerde aşılatan Özer, üretilen fidanların tamamını Kemaliye’ye dikiyor. Mustafa Özer, kurduğu bahçelerin etrafını çevirerek, koruma altına almayı da ihmal etmiyor.

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Foto - Yaptıklarıyla büyük ses getirdi! Duyan bu Erzincanlıyı ayakta alkışlıyor

-30 EĞİMLİ ARAZİDE BADEM YETİŞTİRİCİLİĞİ Kemaliye’de Apçağa ve Sırakonak köylerinde bulunan halkın dağ olarak tanımladığı ile @ arasında değişen eğimi bulunan boş alanları badem cennetine dönüştüren Mustafa Özer, tabiri caizse badem dağları kuruyor. Şanlıurfa’dan getirttiği 15 bin badem fidanını teraslama çalışması yaptığı eğimli arazilere diken Özer, tam bir Kemaliye aşığı. Erzincan’da turistik özellikleriyle öne çıkan Kemaliye’yi adeta cennete çeviren Mustafa Öğretmen, bölgedeki hayallerini gerçeğe dönüştürüyor. Ağaçların dikimi ve bakım çalışmaları dönemlerinde günde 20 kişiye istihdam da sağlayan Öğretmen Mustafa Özer, yöre halkının takdirini kazanmaya devam ediyor.

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Foto - Yaptıklarıyla büyük ses getirdi! Duyan bu Erzincanlıyı ayakta alkışlıyor

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin’in talimatıyla bölgeye giden Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü ile Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü teknik ekipleri, Mustafa Özer’in çalışmalarını yerinde inceledi. Yapılan çalışmaların takdire şayan olduğunu dile getiren ekipler, Mustafa Hoca’yı kutladı. Dağların başına sulama tankları kuran Mustafa Özer, her gün traktörün arkasına taktığı tankerle günde 6-7 defa ağaçlara su taşıyor. Görüşlerini aldığımız Öğretmen Mustafa Özer, 50 asırlık eğitim hayatının ardından Kemaliye için elinden geleni yapmaya çalıştığını söyledi. 74 yaşındaki Öğretmen Mustafa Özer, “Ben bu topraklarda doğdum büyüdüm. Yarım asrı aşan bir eğitim hayatım var. Yıllardır Türkiye’nin en prestijli okullarına soru bankaları hazırlıyorum. Yıllarca bu topraklarla ilgili ne yapabilirim sorusunu sordum kendime. Geldiğimiz noktada Kemaliye ile ilgili kurduğum hayalleri gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Çok büyük yatırımlar yapıyorum. Bu yatırımlar gelecekte Kemaliye’ye büyük katma değer sağlayacak. Burada çok büyük bir dut ve badem potansiyeli oluşacak. Kemaliyeli hemşerilerim burada oluşan ekonomik değerden faydalanacaklar. Bugün Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri ile burada kuracağımız kurutma ve paketleme tesisleri hakkında görüş alışverişinde bulunuyoruz. Yakın zamanda burada tesislerimizi inşa edeceğiz. Hayallerimizi gerçeğe dönüştürmek adına çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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Foto - Yaptıklarıyla büyük ses getirdi! Duyan bu Erzincanlıyı ayakta alkışlıyor

Eğitim hayatı boyunca öğrencilerinin hayatına dokunan Mustafa Özer, onlara sahip çıkarak birçok öğrenciyi yetiştirip okumalarına vesile olurken maddi durumu iyi olmayan çok sayıdaki öğrencisinin okul masraflarını karşılayıp, onların evlenip yuva kurmalarına da vesile olmuş. Yaptıklarıyla Kemaliye halkının takdirini kazanan Mustafa Özer, Kemaliye dağlarına hayat verirken bölgede oluşan dut ve badem potansiyeli ise göz kamaştırıyor. Hiçbir karşılık beklemeden yaptığı çalışmalar Mustafa Hoca’yı mutlu ederken, toprakla, tarımla uğraşmanın huzurunu da yaşıyor Öğretmen Mustafa Özer.

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