Yaptıklarıyla büyük ses getirdi! Duyan bu Erzincanlıyı ayakta alkışlıyor

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin’in talimatıyla bölgeye giden Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü ile Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü teknik ekipleri, Mustafa Özer’in çalışmalarını yerinde inceledi. Yapılan çalışmaların takdire şayan olduğunu dile getiren ekipler, Mustafa Hoca’yı kutladı. Dağların başına sulama tankları kuran Mustafa Özer, her gün traktörün arkasına taktığı tankerle günde 6-7 defa ağaçlara su taşıyor. Görüşlerini aldığımız Öğretmen Mustafa Özer, 50 asırlık eğitim hayatının ardından Kemaliye için elinden geleni yapmaya çalıştığını söyledi. 74 yaşındaki Öğretmen Mustafa Özer, “Ben bu topraklarda doğdum büyüdüm. Yarım asrı aşan bir eğitim hayatım var. Yıllardır Türkiye’nin en prestijli okullarına soru bankaları hazırlıyorum. Yıllarca bu topraklarla ilgili ne yapabilirim sorusunu sordum kendime. Geldiğimiz noktada Kemaliye ile ilgili kurduğum hayalleri gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Çok büyük yatırımlar yapıyorum. Bu yatırımlar gelecekte Kemaliye’ye büyük katma değer sağlayacak. Burada çok büyük bir dut ve badem potansiyeli oluşacak. Kemaliyeli hemşerilerim burada oluşan ekonomik değerden faydalanacaklar. Bugün Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri ile burada kuracağımız kurutma ve paketleme tesisleri hakkında görüş alışverişinde bulunuyoruz. Yakın zamanda burada tesislerimizi inşa edeceğiz. Hayallerimizi gerçeğe dönüştürmek adına çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.