Yaptıkları kanınızı donduracak! Dünyanın en tehlikeli suç örgütü

SORUN BREZİLYA’NIN CEZAEVİ SİSTEMİ 211 milyon nüfusa sahip Brezilya, dünya genelinde üçüncü en büyük tutuklu sayısına sahip ülke. 2019 rakamlarıyla her 292 Brezilya vatandaşından 1’i hapiste. Bu sayı 1990’da her 1666 vatandaştan biri şeklindeydi. Cezaevi nüfusunun yüzde 75’i 18-29 yaş aralığında. Çoğu Afro-Brezilyal, eğitimsiz ve yoksul. Diğer yandan resmi verilere göre Haziran 2020 itibarıyla ülkedeki 2600'den fazla cezaevi, toplam 446 bin kişilik bir kapasiteye sahip. Ancak bu cezaevlerinde 759 binden fazla mahkûm bulunuyor yani gerçek sayı kapasitenin 1,5 katına çıkmış durumda. Bu aşırı kalabalık cezaevlerinde yüz binlerce mahkûm güvenlik güçlerinin, gardiyanların ve diğer mahkumların baskıları ve tacizleriyle yaşamaya çalışıyor. Diğer yandan çok büyük olmayan suçlarda bile hapis cezalarının uygulanmasıyla bu yoğunluk günden güne artıyor. Geçmişte sabıkası bile olmayan gençler hapishaneye adım attıkları andan itibaren çetelerin kontrolüne giriyor. Şehirlerde yaşayan ve henüz hapse düşmemiş olan gençler de “Ya olur da hapse girersem?” hesaplarıyla geleceğe yatırım yaparak, içeriden gelen emirler doğrultusunda saldırılar düzenleyip otobüs yakmaya meyilli hale geliyor. VICE’a konuşan adı ve yüzü açıklanmayan bir genç, içinde oldukları yapıyı, “Yolsuzluklarla dolu bir ülkede yaşıyoruz. Bize pislik gibi davranılıyor ama bizim üzerimizde, bizim çaldığımızdan çok daha fazlasını çalan ve kaçakçılığa imkân sağlayan birçok büyük isim var. Bu ülkenin ekonomisini uyuşturucu kaçakçılığı döndürüyor ve bunu durdurmaları mümkün değil” sözleriyle anlattı.