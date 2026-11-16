Bülent Arınç, Başkan Erdoğan'dan iş istedi!

"YAŞ SINIRI 72 OLARAK DÜZELTİLMELİ" - Anayasa değişikliği konusu, bence bu tespit ve düşüncelerimiz kendilerine anlatıldığında tüm kesimlerin makul karşılayacağı bir düzenlemedir. Anayasa'nın bu maddesi kalacaksa sınırın en azından 72 yaş olarak düzeltilmesi gerekir. İstenirse değişiklik sırasında bu madde mülga hale getirilebilir ve konu kendi içinde ayrı bir madde olarak değerlendirilebilir. Anayasayı değiştirmek zor olmamalıdır. Elbette bazı konularda çelişkiler ve itirazlar olabilir; ancak partilerin yaşadığımız bu yargı süreci içerisinde ortak şikayet noktasının bu olacağını düşünüyorum.