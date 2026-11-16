Bülent Arınç, Başkan Erdoğan'dan iş istedi!
Son dönemlerde yaptığı açıklamalarla tepki çeken Bülent Arınç, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.
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Son dönemlerde yaptığı açıklamalarla tepki çeken Bülent Arınç, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.
Arınç açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Tek başına bir ölçü olmamakla birlikte 65 yaş sınırını geçmişteki şartlara göre makul karşılayabiliriz. Ancak TÜİK, Türkiye'deki ortalama yaşam süresini geçen yıl 78,5 olarak açıklamıştı. Yaşadığımız sürece bakarak şunu düşünüyorum: Sayın Feti Yıldız'ın işaret ettiği konularda geçici bir çözüm bulunmalıdır. Ne var ki kesin çözüm, ancak Anayasa'nın bu maddesini değiştirmekle mümkündür.
"YAŞ SINIRI 72 OLARAK DÜZELTİLMELİ" - Anayasa değişikliği konusu, bence bu tespit ve düşüncelerimiz kendilerine anlatıldığında tüm kesimlerin makul karşılayacağı bir düzenlemedir. Anayasa'nın bu maddesi kalacaksa sınırın en azından 72 yaş olarak düzeltilmesi gerekir. İstenirse değişiklik sırasında bu madde mülga hale getirilebilir ve konu kendi içinde ayrı bir madde olarak değerlendirilebilir. Anayasayı değiştirmek zor olmamalıdır. Elbette bazı konularda çelişkiler ve itirazlar olabilir; ancak partilerin yaşadığımız bu yargı süreci içerisinde ortak şikayet noktasının bu olacağını düşünüyorum.
Sayın Adalet Bakanımız konumu itibarıyla bu konuda taraf olmak istemeyebilir. Hukuk Politikaları Kurulu'na kesinlikle taraf olmasını arzu etmem; onların gündemi çok farklı.
"CUMHURBAŞKANIMIZ İZİN VERİRSE GÖREVE TALİBİM" - Bu konuyu Sayın Cumhurbaşkanımız adalet bakanlığı yapmış kıymetli insanlarımızdan birisine veya bendenize izin ve görev verirse konuyu partiler arasına götürmek ve onlarla müzakere etmek görevine talibim. Bu işi en kısa zamanda başaracağımızı ümit ediyorum." Kaynak: haberler.com
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