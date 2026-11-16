  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fırın, elektrikli ısıtıcı kullanıyorsanız elektrik faturasını yükseltiyor: İşte en çok elektrik yakan aletler Bülent Arınç, Başkan Erdoğan'dan iş istedi! Bilal Erdoğan, Lübnan'da Türkmen köylerini ziyaret etti: Mounir Rabih’ten dikkat çeken analiz 2027 asgari ücret ne kadar olacak? İşte kulislerde konuşulan rakamlar 17 milyon kişinin gözü çıkacak rakamda: Emekliye zam formülünde EYT’liler detayı! Sabah aç karnına Limonlu su ile bağışıklık sistemine doğal koruma: Güne limonlu suyla başlarsanız... Putin ipini çekti! O ülkenin lideri hakkında ölüm emri Pirinç suyuyla gelen güzellik! Kısa süre içerisinde saça etkisi: Müthiş görüntü çıkarıyor
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Bülent Arınç, Başkan Erdoğan'dan iş istedi!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bülent Arınç, Başkan Erdoğan'dan iş istedi!

Son dönemlerde yaptığı açıklamalarla tepki çeken Bülent Arınç, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.

#1
Foto - Bülent Arınç, Başkan Erdoğan'dan iş istedi!

Arınç açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Tek başına bir ölçü olmamakla birlikte 65 yaş sınırını geçmişteki şartlara göre makul karşılayabiliriz. Ancak TÜİK, Türkiye'deki ortalama yaşam süresini geçen yıl 78,5 olarak açıklamıştı. Yaşadığımız sürece bakarak şunu düşünüyorum: Sayın Feti Yıldız'ın işaret ettiği konularda geçici bir çözüm bulunmalıdır. Ne var ki kesin çözüm, ancak Anayasa'nın bu maddesini değiştirmekle mümkündür.

#2
Foto - Bülent Arınç, Başkan Erdoğan'dan iş istedi!

"YAŞ SINIRI 72 OLARAK DÜZELTİLMELİ" - Anayasa değişikliği konusu, bence bu tespit ve düşüncelerimiz kendilerine anlatıldığında tüm kesimlerin makul karşılayacağı bir düzenlemedir. Anayasa'nın bu maddesi kalacaksa sınırın en azından 72 yaş olarak düzeltilmesi gerekir. İstenirse değişiklik sırasında bu madde mülga hale getirilebilir ve konu kendi içinde ayrı bir madde olarak değerlendirilebilir. Anayasayı değiştirmek zor olmamalıdır. Elbette bazı konularda çelişkiler ve itirazlar olabilir; ancak partilerin yaşadığımız bu yargı süreci içerisinde ortak şikayet noktasının bu olacağını düşünüyorum.

#3
Foto - Bülent Arınç, Başkan Erdoğan'dan iş istedi!

Sayın Adalet Bakanımız konumu itibarıyla bu konuda taraf olmak istemeyebilir. Hukuk Politikaları Kurulu'na kesinlikle taraf olmasını arzu etmem; onların gündemi çok farklı.

#4
Foto - Bülent Arınç, Başkan Erdoğan'dan iş istedi!

"CUMHURBAŞKANIMIZ İZİN VERİRSE GÖREVE TALİBİM" - Bu konuyu Sayın Cumhurbaşkanımız adalet bakanlığı yapmış kıymetli insanlarımızdan birisine veya bendenize izin ve görev verirse konuyu partiler arasına götürmek ve onlarla müzakere etmek görevine talibim. Bu işi en kısa zamanda başaracağımızı ümit ediyorum." Kaynak: haberler.com

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fon soruşturmasında ortalığı sarsan ek ifade! Tutuklu Tera Portföy Başkanı Erdin Özel'den Borsa İstanbul ve ekonomi kulislerini karıştıracak iddialar!
Gündem

Fon soruşturmasında ortalığı sarsan ek ifade! Tutuklu Tera Portföy Başkanı Erdin Özel'den Borsa İstanbul ve ekonomi kulislerini karıştıracak iddialar!

Türkiye’nin sermaye piyasalarını derinden sarsan fon soruşturmasında tutuklu bulunan TERA Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel, 13 Kası..
Faydaları saymakla bitmeyen bitki şifa deposu!
Kadın - Aile

Faydaları saymakla bitmeyen bitki şifa deposu!

Kış aylarında tüketilen şifa deposu olduğu söylenen 'Akgünlük Sakızı'nın faydaları saymakla bitmiyor... Sizde de iltihaplı eklem romatizması..
SPK'dan son dakika fon açıklaması! Hisse satışlarında yeni detaylar ortaya çıktı
Gündem

SPK'dan son dakika fon açıklaması! Hisse satışlarında yeni detaylar ortaya çıktı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), olağanüstü tasfiye kararı verilen yatırım fonlarının portföylerinde bulunan halka açık şirket hisselerinin ge..
Nevşehir'de feci kaza! Otobüs ata çarptı, yedek şoför kurtarılamadı…
Gündem

Nevşehir'de feci kaza! Otobüs ata çarptı, yedek şoför kurtarılamadı…

Nevşehir’de seyir halindeki yolcu otobüsünün aniden yola çıkan ata çarpması faciayla sonuçlandı. Kazada yedek şoför Abdullah Gül hayatını ka..
TikTok'ta ahlaksızlık sınır tanımıyor! Kapatılması için aile kurumunun tamamen yok olması mı gerekiyor!
Gündem

TikTok'ta ahlaksızlık sınır tanımıyor! Kapatılması için aile kurumunun tamamen yok olması mı gerekiyor!

Sosyal medya mecrası TikTok'ta açılan canlı yayınlarda sanal hediye ve para uğruna sergilenen rezaletlere bir yenisi daha eklendi. İzleyicil..
Almanya'dan Türkiye'ye haftada 500 kişi gönderilecek iddiası! DMM'den jet yalanlama
Gündem

Almanya'dan Türkiye'ye haftada 500 kişi gönderilecek iddiası! DMM'den jet yalanlama

Almanya ile Türkiye arasında anlaşma sağlandığı ve Almanya'da yasal ikamet hakkı bulunmayan 500 kişinin her hafta özel uçaklarla Türkiye'ye ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23