17 milyon kişinin gözü çıkacak rakamda: Emekliye zam formülünde EYT’liler detayı!

EMEKLİ ZAMMINDA YÜZDE 15 HESABI NASIL YAPILDI? Refah payı beklentisine ilişkin hesaplamasının ayrıntılarını da paylaşan Erdursun, yüzde 15-15,5 aralığındaki oranın en düşük emekli aylığının 30 bin TL'ye tamamlanması üzerinden ortaya çıktığını belirtti. En düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL olduğunu hatırlatan Erdursun, bu tutara yaklaşık yüzde 10 enflasyon farkı eklenmesiyle maaşın 26 bin TL seviyesine ulaşacağını, 26 bin TL ile 30 bin TL arasındaki farkın ise yaklaşık yüzde 15-15,5'lik bir artışa karşılık geldiğini ifade etti. Erdursun, emeklilere yapılabilecek artışın herkes için aynı oranda olmayabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Bence yüzde 15 civarında bir artış olur diye düşünüyorum, geriye doğru gider. Mesela yüzde 15'i en alt aylık alanların emekli aylıklarının 30 bin liraya tamamlanması durumunda bu durumda olanlara zaten yüzde 15 ekstra bir refah payı verilmiş olur. 30 bin liranın üstünde alanlara ise kimine yüzde 5, kimine yüzde 7, kimine yüzde 9, kimine yüzde 10, kimine yüzde 15. Burada da işte emeklilik için hükümetin belirlemiş olacağı oranlar zaten aralık ayında bakanlık tarafından büyük ihtimalle açıklanır. Biz de net durumu öğreniriz. Fakat şu anda sadece biz de yorum yapıyoruz. Bu yorumlarımızda da şunu net bir şekilde görüyoruz. Yani seyyanen tek bir seferde tüm emeklilere 5 bin TL, 10 bin TL gibi artışların olmayacağı, oransal bir artış."