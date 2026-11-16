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Bilal Erdoğan, Lübnan'da Türkmen köylerini ziyaret etti: Mounir Rabih’ten dikkat çeken analiz

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Bilal Erdoğan, Lübnan'da Türkmen köylerini ziyaret etti: Mounir Rabih’ten dikkat çeken analiz

Gazeteci Mounir Rabih, kaleme aldığı yeni yazısında, Necmeddin Bilal Erdoğan’ın üç gün süren Lübnan ziyaretini Türkiye’nin Orta Doğu’daki siyasi ve stratejik hedefleri üzerinden değerlendirdi.

#1
Foto - Bilal Erdoğan, Lübnan'da Türkmen köylerini ziyaret etti: Mounir Rabih’ten dikkat çeken analiz

Gazeteci Mounir Rabih, Ankara’nın Suriye’deki etkinliğini Lübnan’a taşımaya, İsrail’in bölgesel nüfuzunu sınırlamaya ve Doğu Akdeniz’deki konumunu güçlendirmeye çalıştığını öne sürdü.

#2
Foto - Bilal Erdoğan, Lübnan'da Türkmen köylerini ziyaret etti: Mounir Rabih’ten dikkat çeken analiz

Gazeteci Mounir Rabih, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan’ın Lübnan ziyaretine ilişkin kapsamlı bir analiz kaleme aldı. Rabih, üç gün süren ziyaretin yalnızca diplomatik ve sembolik anlam taşımadığını, aynı zamanda Türkiye’nin Orta Doğu’daki yeni siyasi ve stratejik yönelimlerini ortaya koyduğunu değerlendirdi. Bilal Erdoğan’ın ziyaretinin Lübnanlılara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2010 yılında gerçekleştirdiği Lübnan ziyaretini hatırlattığını belirten Rabih, ziyaret kapsamında verilen mesajların Türkiye-Lübnan ilişkilerinin geleceği açısından önem taşıdığına dikkat çekti. Bilal Erdoğan’ın Lübnan’a gitme kararında babasının onayını aldığını, güvenlik gerekçesiyle ziyaretin ertelenmesini tavsiye edenler olmasına rağmen kararından vazgeçmediğini söylediğini aktaran Rabih, Erdoğan’ın Suriye’de yaşanan değişimin Türkiye, Suriye ve Lübnan arasındaki ilişkileri olumlu etkileyeceğine yönelik açıklamalarına da yer verdi. Türkiye, Suriye ve Lübnan halklarının gelecekte kara yolu ve demir yolu bağlantıları üzerinden birbirlerini ziyaret edebileceğini dile getiren Bilal Erdoğan’ın, İstanbul ile Trablusşam arasındaki kültürel bağların güçlendirilmesi ve Trablusşam Limanı'nın öneminin artırılması konularını da gündeme taşıdığı belirtildi. “Lübnan’ın İsrail hegemonyası altına girmesini kabul etmeyeceğiz” Rabih’in analizinde öne çıkan başlıklardan biri de Bilal Erdoğan’ın İsrail’e yönelik açıklamaları oldu. Erdoğan’ın, “Lübnan’ın İsrail hegemonyası altına girmesini kabul etmeyeceğiz” sözlerinin Türkiye’nin bölgesel yaklaşımını yansıttığını belirten Rabih, bu söylemi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’nin güvenliğinin Halep, Şam ve Beyrut’tan başladığı yönündeki açıklamalarıyla ilişkilendirdi. Rabih, Türkiye ile İsrail arasındaki rekabetin Suriye ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere farklı alanlarda belirginleştiğini savunarak Ankara’nın bölgedeki siyasi ve askerî etkinliğini artırmaya çalıştığını ileri sürdü. Bilal Erdoğan’ın Lübnanlılara kendi aralarında diyalog kurma çağrısında bulunmasını da değerlendiren Rabih, Türkiye’nin Lübnan’a farklı alanlarda destek vermeye hazır olduğunu ve Ankara’nın İran ile yürütülecek diyalog süreçlerine de katkı sunabileceğini ifade etti.

#3
Foto - Bilal Erdoğan, Lübnan'da Türkmen köylerini ziyaret etti: Mounir Rabih’ten dikkat çeken analiz

Türkiye’nin Lübnan politikasının arkasındaki iki temel hedef Rabih, Türkiye’nin Lübnan’a yönelik artan ilgisinin Suriye’deki gelişmelerden bağımsız değerlendirilemeyeceğini belirterek Ankara’nın bölgesel yaklaşımını iki temel hedef üzerinden ele aldı. Bunlardan ilkinin İran ve müttefiklerinin Orta Doğu’daki etkisini sınırlandırmak olduğunu öne süren Rabih, Türkiye’nin Mekke İttifakı üzerinden bölgesel iş birliğini genişletmeye ve Suriye’yi de bu yapıya dâhil etmeye çalıştığını iddia etti. Lübnan'ın resmî olarak ittifaka katılmaması durumunda dahi ülkeye yönelik bir güvenlik ve koruma mekanizması oluşturulmasının gündemde olabileceğini kaydetti. İkinci hedefin ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yönetiminin bölgesel genişleme politikalarına karşı bir denge oluşturmak olduğunu belirten Rabih, Türkiye ile İsrail arasındaki gerilimin özellikle Suriye üzerinden devam ettiğini savundu. Bu kapsamda Şam Havalimanı’na radar sistemi kurulması girişimine İsrail’in karşı çıktığını hatırlatan Rabih, ABD’nin müdahalesinin olası bir saldırının önüne geçtiğini ileri sürdü.

#4
Foto - Bilal Erdoğan, Lübnan'da Türkmen köylerini ziyaret etti: Mounir Rabih’ten dikkat çeken analiz

Doğu Akdeniz ve demir yolu projeleri ön planda Analizde Türkiye’nin Lübnan’a yönelik ilgisinin yalnızca siyasi ve güvenlik meseleleriyle sınırlı olmadığına, ekonomik ve jeopolitik çıkarların da bu yaklaşımda önemli yer tuttuğuna dikkat çekildi. Rabih, Lübnan’ın Doğu Akdeniz’deki petrol ve doğal gaz kaynakları ile enerji nakil güzergâhları açısından stratejik konumda bulunduğunu belirtti. Bu çerçevede eski Hicaz Demir Yolu’nun yeniden canlandırılması fikrinin tarihsel sembolizmin yanı sıra ekonomik ve ticari önem taşıdığını ifade etti. Türkiye’nin İstanbul’dan başlayarak Adana, Halep, Humus, Şam, Amman ve Riyad'a uzanan bir demir yolu bağlantısı oluşturma hedefini de gündeme getiren Rabih, bu hattın Suriye üzerinden Irak ve Lübnan’a bağlanmasının da değerlendirilebileceğini yazdı. Ankara’nın Basra Körfezi, Karadeniz, Hazar Denizi ve Akdeniz arasındaki ticaret ve ulaşım bağlantılarını güçlendirmeyi amaçladığını belirten Rabih, Türkiye’nin bölgesel ittifaklar aracılığıyla uluslararası ticaret yollarında daha etkin bir konuma ulaşmaya çalıştığını savundu.

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