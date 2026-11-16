Bilal Erdoğan, Lübnan'da Türkmen köylerini ziyaret etti: Mounir Rabih’ten dikkat çeken analiz

Gazeteci Mounir Rabih, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan’ın Lübnan ziyaretine ilişkin kapsamlı bir analiz kaleme aldı. Rabih, üç gün süren ziyaretin yalnızca diplomatik ve sembolik anlam taşımadığını, aynı zamanda Türkiye’nin Orta Doğu’daki yeni siyasi ve stratejik yönelimlerini ortaya koyduğunu değerlendirdi. Bilal Erdoğan’ın ziyaretinin Lübnanlılara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2010 yılında gerçekleştirdiği Lübnan ziyaretini hatırlattığını belirten Rabih, ziyaret kapsamında verilen mesajların Türkiye-Lübnan ilişkilerinin geleceği açısından önem taşıdığına dikkat çekti. Bilal Erdoğan’ın Lübnan’a gitme kararında babasının onayını aldığını, güvenlik gerekçesiyle ziyaretin ertelenmesini tavsiye edenler olmasına rağmen kararından vazgeçmediğini söylediğini aktaran Rabih, Erdoğan’ın Suriye’de yaşanan değişimin Türkiye, Suriye ve Lübnan arasındaki ilişkileri olumlu etkileyeceğine yönelik açıklamalarına da yer verdi. Türkiye, Suriye ve Lübnan halklarının gelecekte kara yolu ve demir yolu bağlantıları üzerinden birbirlerini ziyaret edebileceğini dile getiren Bilal Erdoğan’ın, İstanbul ile Trablusşam arasındaki kültürel bağların güçlendirilmesi ve Trablusşam Limanı'nın öneminin artırılması konularını da gündeme taşıdığı belirtildi. “Lübnan’ın İsrail hegemonyası altına girmesini kabul etmeyeceğiz” Rabih’in analizinde öne çıkan başlıklardan biri de Bilal Erdoğan’ın İsrail’e yönelik açıklamaları oldu. Erdoğan’ın, “Lübnan’ın İsrail hegemonyası altına girmesini kabul etmeyeceğiz” sözlerinin Türkiye’nin bölgesel yaklaşımını yansıttığını belirten Rabih, bu söylemi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’nin güvenliğinin Halep, Şam ve Beyrut’tan başladığı yönündeki açıklamalarıyla ilişkilendirdi. Rabih, Türkiye ile İsrail arasındaki rekabetin Suriye ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere farklı alanlarda belirginleştiğini savunarak Ankara’nın bölgedeki siyasi ve askerî etkinliğini artırmaya çalıştığını ileri sürdü. Bilal Erdoğan’ın Lübnanlılara kendi aralarında diyalog kurma çağrısında bulunmasını da değerlendiren Rabih, Türkiye’nin Lübnan’a farklı alanlarda destek vermeye hazır olduğunu ve Ankara’nın İran ile yürütülecek diyalog süreçlerine de katkı sunabileceğini ifade etti.