2021-08-18 09:28:30 Yapımcı paylaştı! Uyanış Alparslan'ın setinden ilk görüntüler geldi
Alparslan dizisinin çekimlerinin başlamasına az bir zaman kaldı.
Alparslan dizisinin çekimlerinin başlamasına az bir zaman kaldı.
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin devamı niteliğinde olucak olan dizide Fahriye Evcen ve Barış Arduç paylaşıyor.
Merakla beklenen dizinin hazırlıkları ise hız kesmeden devam ediyor. Dizinin Eylül ayında ekranlara gelmesi bekleniyor.
Öte yandan dizinin yapımcısı Emre Konuk sosyal medya hesabından Barış Arduç’un set görüntülerini paylaştı.
Konuk paylaşımlarında “Çağrı Bey’in gözünün nuru, Selçuklu’nun umudu Alp Arslan…
Oyuncumuz Barış Arduç kılıcının kudretini atının maharetini sergiliyor. Yaklaşıyor yaklaşmakta olan! Yaklaştık, geliyoruz.” ifadelerini kullandı.
Fotoğraflarda Barış Arduç’un kılıç kullanıp ata bindiği görüntüler yer aldı.
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