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Medya
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Yapımcı paylaştı! Uyanış Alparslan'ın setinden ilk görüntüler geldi

2021-08-18 09:28:30
Yapımcı paylaştı! Uyanış Alparslan'ın setinden ilk görüntüler geldi

Alparslan dizisinin çekimlerinin başlamasına az bir zaman kaldı.

#1
Foto - Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin devamı niteliğinde olucak olan dizide Fahriye Evcen ve Barış Arduç paylaşıyor.

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin devamı niteliğinde olucak olan dizide Fahriye Evcen ve Barış Arduç paylaşıyor.

#2
Foto - Merakla beklenen dizinin hazırlıkları ise hız kesmeden devam ediyor. Dizinin Eylül ayında ekranlara gelmesi bekleniyor.

Merakla beklenen dizinin hazırlıkları ise hız kesmeden devam ediyor. Dizinin Eylül ayında ekranlara gelmesi bekleniyor.

#3
Foto - Öte yandan dizinin yapımcısı Emre Konuk sosyal medya hesabından Barış Arduç’un set görüntülerini paylaştı.

Öte yandan dizinin yapımcısı Emre Konuk sosyal medya hesabından Barış Arduç’un set görüntülerini paylaştı.

#4
Foto - Konuk paylaşımlarında “Çağrı Bey’in gözünün nuru, Selçuklu’nun umudu Alp Arslan…

Konuk paylaşımlarında “Çağrı Bey’in gözünün nuru, Selçuklu’nun umudu Alp Arslan…

#5
Foto - Oyuncumuz Barış Arduç kılıcının kudretini atının maharetini sergiliyor. Yaklaşıyor yaklaşmakta olan! Yaklaştık, geliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Oyuncumuz Barış Arduç kılıcının kudretini atının maharetini sergiliyor. Yaklaşıyor yaklaşmakta olan! Yaklaştık, geliyoruz.” ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Fotoğraflarda Barış Arduç’un kılıç kullanıp ata bindiği görüntüler yer aldı.

Fotoğraflarda Barış Arduç’un kılıç kullanıp ata bindiği görüntüler yer aldı.

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