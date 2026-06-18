  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Uzman isim net konuştu: Çocuklar kene ısırığının farkına varmayabilir AJet'ten bilet kampanyası! Evinde, balkonunda veya bahçesinde bitki yetiştirenler... Yazın bitkileri sulamak için en doğru saat açıklandı! 58 milyona aldığı oteli bakın kaça sattı! Çorumlu ünlü iş insanından büyük sürpriz Orta sahaya Samba okulu! Beşiktaş'a çifte Brezilyalı! İşte bu beklenmiyordu... Siber 2’nin gücü Yunan’ı mat etti: 150 km menzilde tam isabet! Doğal melatonin kaynakları arasında... Uyku ilacı gibi yaz meyvesi: Şifa deposu
#1
Foto - Yapılan araştırmada çok şaşırtan sonuç: Keçilerde köpek özelliği

İsviçre'deki Zürih Üniversitesinden araştırmacıların yürüttüğü çalışmada keçilerin, insanlardan gelen iletişimsel ipuçlarını değerlendirme konusunda köpeklere benzer bilişsel yeteneklere sahip olabilecekleri belirlendi. Araştırmacılar, keçilerin bu becerisini test etmek amacıyla iki kovayı ahşap paravanın iki yanına yerleştirdi.

#2
Foto - Yapılan araştırmada çok şaşırtan sonuç: Keçilerde köpek özelliği

Keçiler, önce araştırma düzenine alıştırıldı, daha sonra araştırmacılar, hayvanların görmediği sırada kovalardan birine çiğ makarna koydu. Araştırmacılardan biri paravanın arkasına gizlenerek üç farklı uygulama gerçekleştirdi. İlkinde yiyeceğin bulunduğu kovanın yönüne doğru heyecanlı ses tonuyla konuştu, ikincisinde sessiz kaldı, üçüncüsünde de sırtını kovalara dönerek farklı yöne doğru konuştu.

#3
Foto - Yapılan araştırmada çok şaşırtan sonuç: Keçilerde köpek özelliği

Daha sonra serbest bırakılan keçilerin hangi kovaya yöneldikleri tespit edildi. Toplam 29 keçinin yer aldığı ve her birinin 12 kez denendiği araştırmada hayvanların, araştırmacının yiyeceğin bulunduğu kovaya doğru konuştuğu durumlarda ortalama yüzde 60 doğru seçim yaptıkları belirlendi.

#4
Foto - Yapılan araştırmada çok şaşırtan sonuç: Keçilerde köpek özelliği

Araştırmacının sessiz kaldığı denemelerde başarı oranı yüzde 47, farklı yöne konuştuğu denemelerde ise yüzde 49 olarak ölçüldü. Çalışmanın yazarlarından Prof. Simon Townsend, insan sesinin yönünü izleme becerisini "sesli işaret etme" şeklinde nitelendirerek, bu iletişim biçiminin insanların yön göstermelerine benzer olduğunu belirtti. Araştırmanın sonuçları, "Royal Society Open Science" dergisinde yayımlandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Akit'in gündemden düşürmediği hukuksuzlukta geri adım! Yusuf Ziya Gümüşel Hoca tahliye edildi
Gündem

Akit'in gündemden düşürmediği hukuksuzlukta geri adım! Yusuf Ziya Gümüşel Hoca tahliye edildi

Psikolojisi bozuk kızının iftirası ve laikçi yobazların baskısıyla hapse atılan Hiranur Vakfı Kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel Hoca, Yargıtay’ın ..
Yusuf Ziya Gümüşel Hoca’nın avukatı Mehmet Okatan Akit’e konuştu! Bir alimi öldürüyorlar
Gündem

Yusuf Ziya Gümüşel Hoca’nın avukatı Mehmet Okatan Akit’e konuştu! Bir alimi öldürüyorlar

İstanbul’da yaşayan Hatice Kübra Gümüşel’in küçük yaşta evlendirildiği yalanıyla açılan davada, Yargıtay’ın bozma kararını değerlendiren Avu..
Kılıçdaroğlu destekçisi eski vekil Özgür Özel’i 'nazikçe' uyardı: Üçün birini alırsın!
Gündem

Kılıçdaroğlu destekçisi eski vekil Özgür Özel’i 'nazikçe' uyardı: Üçün birini alırsın!

Kemal Kılıçdaroğlu destekçilerinden eski milletvekili Faik Tunay, katıldığı televizyon programında CHP’de yaşanan krize ilişkin yaptığı konu..
Bu 'TİP’lerden başka ne beklenir! Mizah kılıflı alçak saldırı
Gündem

Bu 'TİP’lerden başka ne beklenir! Mizah kılıflı alçak saldırı

Milli ve manevi değerlere hasım 'TİP'ler Tunceli’de peydah oldu. Eski TİP Milletvekili Barış Atay ile sözde oyuncu Bülent Emrah Parlak’ın ‘S..
Amerikan basınından çarpıcı tespit: İran, Vietnam’dan daha ağır bir yenilgi
Gündem

Amerikan basınından çarpıcı tespit: İran, Vietnam’dan daha ağır bir yenilgi

Amerikalı siyaset bilimci Paul Musgrave, Foreign Policy’deki analizinde İran savaşını Vietnam’dan daha ağır yenilgi olarak kaleme aldı. Anal..
Düşmanla çarpışarak alamadı! "Mustafa Kemal’in askeriyiz" diye bağıran cunta heveslisi teğmene madalya
Gündem

Düşmanla çarpışarak alamadı! "Mustafa Kemal’in askeriyiz" diye bağıran cunta heveslisi teğmene madalya

"Mustafa Kemal’in askerleriyiz" diye sloganları atanlar, düşmanla mücadelede değil vücut geliştirmede madalya alabildi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23