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Teknoloji-Bilişim
9
Yapay zekayı öğretim üyesi yapacaklar

2024-01-19 22:37:42
Yapay zekayı öğretim üyesi yapacaklar

Yapay zeka ChatGPT üniversitede öğretim üyesi olmaya hazırlanıyor.

#1
Foto - Yapay zekayı öğretim üyesi yapacaklar

ChatGPT’nin kullanımı son yıllarda eğitim dünyasına da dahil olmuş durumda.

#2
Foto - Yapay zekayı öğretim üyesi yapacaklar

Birçok öğrenci sınavlarını ve ödevlerini yapay zekaya çözdürürken, eğitim-öğretim açısından da tartışma konusu haline geldi. Ancak ABD’deki bir üniversite, eğitimlerine ChatGPT’yi dahil edeceğini açıkladı.

#3
Foto - Yapay zekayı öğretim üyesi yapacaklar

Arizona Eyalet Üniversitesi (ASU), OpenAI ile yapay zeka eğitiminde ortak rol alacağını açıkladı. Buna göre üniversite, GPT-4 dil modeline dayanan asistanın, sınıf eğitiminde aktif şekilde kullanılmasını sağlayan önemli adımlar atacak.

#4
Foto - Yapay zekayı öğretim üyesi yapacaklar

Anlaşma sayesinde ASU, ChatGPT Enterprise platformuna erişim sağlayarak eğitimde üretken yapay zekayı keşfeden ilk üniversite olacak. ASU öğretim üyeleri; öğrenci başarısını artırmak ve yenilikçi araştırmalar yapmak için ChatGPT Enterprise Edition’ı kullanma hakkına sahip olacak.

#5
Foto - Yapay zekayı öğretim üyesi yapacaklar

Konuyla ilgili bilgi veren ASU Bilgi İşlem Müdürü Lev Gonick, binlerce öğrencinin yer aldığı sınıflarda eğitimlerin GPT-4 desteğiyle yürütüleceğini belirtti. ChatGPT kullanarak “kişiselleştirilmiş bir öğretim üyesi” yaratılacağını ifade etti.

#6
Foto - Yapay zekayı öğretim üyesi yapacaklar

ASU Başkanı Michael Crow ise yapay zekanın, öğrencilerin ders materyallerini daha iyi anlamasına ve daha hızlı öğrenmesine yardımcı olacağını dile getirdi. Öğrencilerin de ChatGPT Enterprise Edition’a erişim hakkı olacak.

#7
Foto - Yapay zekayı öğretim üyesi yapacaklar

Geçtiğimiz günlerde OpenAI COO’su Nat McLaughlin, ChatGPT Enterprise’ın 150 binden fazla işletme ve kurumda kullanıldığını söyledi.

#8
Foto - Yapay zekayı öğretim üyesi yapacaklar

Ortaklığın bir parçası olarak OpenAI, ASU’dan alınan verilerin gizli kalacağını ve yapay zeka eğitiminde kullanılmayacağını söyledi.

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