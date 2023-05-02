Yapay zekanın babasından şok açıklama: Yaptıklarımdan pişmanım

"KABUS SENARYOSU" Hinton, yapay zekayı kötü amaçlar için kullanma potansiyeline de değinerek, bunun bir "kabus senaryosu" olacağına dikkati çekti. Yapay zekanın, "Daha fazla güç elde etmem gerekiyor” gibi potansiyel bir tehlike barındırdığı uyarısında bulunan Hinton, "Geliştirmekte olduğumuz zeka türünün sahip olduğumuz zekadan çok farklı olduğu sonucuna vardım.” diye konuştu. Hinton, "Biz biyolojik sistemleriz, bunlar ise dijital sistemler. Dijital sistemlerin biyolojik sistemlerden en büyük farkı, sahip olduğu bilgiyi başka bir platforma veya robota kopyalayabilmesidir.” dedi.