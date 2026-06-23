Projenin kime kalacağı merakla takip ediliyordu: Dev ihaleyi Limak Holding kazandı
İstanbul'da yapımı uzun süredir tamamlanamayan dev projeinin ihalesini Limak Holding kazandı. Projenin 4 sene içerisinde tamamlanacağı belirtildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul'da yapımı uzun süredir tamamlanamayan dev projeinin ihalesini Limak Holding kazandı. Projenin 4 sene içerisinde tamamlanacağı belirtildi.
Olcay Aydilek'in aktardığı habere göre, İstanbul’un uzun vadeli su ihtiyacını karşılaması hedefiyle hayata geçirilen Melen Barajı projesinde yeni bir adım atıldı. İlk ihalesi 2012 yılında gerçekleştirilen ve 2014’te temeli atılan barajın tamamlanması için açılan son ihale, yaklaşık 15 milyar TL bedelle Limak İnşaat’ın oldu.
Edinilen bilgilere göre, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ile Limak İnşaat arasında sözleşme 22 Haziran’da imzalandı. İhalenin, Kamu İhale Kanunu’nun 21/b maddesi kapsamında davet usulüyle yapıldığı öğrenildi. Sürece Limak’ın yanı sıra üç şirket daha davet edildi.
Yıllardır tamamlanamayan Melen Barajı projesinde yeni bir aşamaya geçildi. İhalesi 2012’de yapılan ve temeli 2014’te atılan barajın 2016’da bitirilmesi planlanıyordu. Ancak beton gövdede oluşan ciddi çatlaklar nedeniyle çalışmalar durduruldu.
DSİ, projeyi tamamlamak için 2020’de yeni bir ihale açsa da süreç sonuçsuz kaldı ve iş 2022’de tasfiye edildi. Devletin bugüne kadar proje için yaklaşık 10 milyar TL harcadığı belirtiliyor.
Son olarak Melen Barajı’nın tamamlanması için açılan yeni ihale yaklaşık 15 milyar TL bedelle Limak İnşaat’a verildi. DSİ ile şirket arasında sözleşmenin imzalandığı öğrenilirken, projenin 2030’lu yılların başında tamamlanmasının hedeflendiği ifade edildi.
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