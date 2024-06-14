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Teknoloji-Bilişim
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Yapay zeka ile pamuk verimini artıracak buluşa patent

2024-06-14 13:39:38
Yapay zeka ile pamuk verimini artıracak buluşa patent

Yaşar Üniversitesi ve May-Agro Tohumculuk San. ve Tic. A.Ş.’nin paydaşı olduğu ve pamukta sürdürülebilir verimlilik sağlamaya yönelik yapay zeka temelli “Tarla Bitkisi Verim Tespit Yöntemi” adlı yazılım, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi. Yaşar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Süleyman Ünlütürk, Yaşar Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Komesli ve May-Agro Tohumculuk San. ve Tic. A.Ş. Ar-Ge Mühendisi Dr. Aslı Keçeli’nin imzasını taşıyan buluş sayesinde yapay zeka ile pamukta verimlilik artarken, üretim maliyeti ve riskler azalacak. Yaşar Üniversitesi ve May-Agro Tohumculuk San. ve Tic. A.Ş.’nin ortak başvuru sahibi olduğu “Tarla Bitkisi Verim Tespit Yöntemi” pamuk çeşitlerinin verim potansiyelini tahmin etmek, ıslah çalışmaları yapmak ve sürdürülebilir verim sağlamayı amaçlıyor.

#1
Foto - Yapay zeka ile pamuk verimini artıracak buluşa patent

Ulusal ve uluslararası alanda tarım sektörüne büyük katkı sağlayacak olan yapay zeka temelli yazılım ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Yaşar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ünlütürk şunları söyledi: ”Çalışma, İHA ve yapay zeka teknolojilerinin tarımsal üretimde nasıl kullanılabileceğini ve bu teknolojilerin pamuk verimi tahmininde geleneksel yöntemlere göre sağladığı avantajları ortaya koyuyor. Bu yenilikçi yaklaşım, özellikle pamuk üretiminde daha hızlı, maliyet etkin ve doğru verim tahmini yapabilme olanağı sunuyor.” Tarımda dijital dönüşümün önemine de dikkat çeken Prof. Dr. Ünlütürk, “Yapay zekanın kullanımı, tarımda dijital dönüşümün bir parçası olarak yenilikçi teknolojilerin kullanımının, tarımsal üretim süreçlerini nasıl optimize edebileceğini göstermesi açısından büyük önem taşımaktadır” dedi.

#2
Foto - Yapay zeka ile pamuk verimini artıracak buluşa patent

4 yıllık çalışma “Tarla Bitkisi Verim Tespit Yöntemi” nin 4 yıllık bir çalışmanın ürünü olduğunu dile getiren Yaşar Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Komesli de Tarım sektörüne yeni bir yön verecek olan yöntemin geliştirilme sürecini şöyle özetledi: “Pamuk, fiziksel hasadı maliyetli bir üründür. Ayrıca, verim ve lif kalitesi performansları açısından analizi, tohum şirketleri için önemlidir ve üstelik pamuk çeşitlerinin verim potansiyelini tahmin etmek, ıslah çalışmalarında kritik bir aşamadır. Geleneksel yöntemler hem zaman alıcı hem de maliyetli. Bu nedenle, yüksek çözünürlüklü saha görüntüleri kullanarak, insansız hava araçları (İHA) ve yapay zeka (YZ) teknolojileri ile otomatik verim tahmin sistemlerinin geliştirilmesini hedefledik. İzmir Torbalı'daki MAY Tohum Araştırma ve Geliştirme İstasyonu’nda tarla denemeleri yapıldı. İHA, Mika Sense Red Edge kamera kullanılarak renkli görüntüler toplandı. Toplanan yüksek çözünürlüklü görüntüler işlenerek, pamuk bitkilerinin farklı özellikleri belirlenmeye çalışıldı.

#3
Foto - Yapay zeka ile pamuk verimini artıracak buluşa patent

Pamuk verimi ile ilgili önemli özellikleri yakalayan yapay zeka modelleri geliştirildi. Bu modeller, pamuk verimini gram cinsinden tahmin edebilecek şekilde eğitildi. Yapay zeka, pamuk verimiyle ilgili önemli özellikleri görüntülerden etkili bir şekilde yakalamayı başardı.” Rekabet avantajı Prof. Dr. Ünlütürk, İHA ve yapay zeka teknolojilerinin kombinasyonunun, tarımsal uygulamalarda verim tahmini ve yönetimi açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, “Türkiye bu konuda öncü olabilir. Yapay zeka ve tarımın dijitalleşmesi uluslararası alanda bize ciddi bir rekabet avantajı sağlayabilir. Çünkü, firmalar halen klasik yöntemleri kullanmayı tercih ediyorlar. Henüz yapay zekayı kullanmıyorlar” diye konuştu.

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