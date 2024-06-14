Yapay zeka ile pamuk verimini artıracak buluşa patent

4 yıllık çalışma “Tarla Bitkisi Verim Tespit Yöntemi” nin 4 yıllık bir çalışmanın ürünü olduğunu dile getiren Yaşar Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Komesli de Tarım sektörüne yeni bir yön verecek olan yöntemin geliştirilme sürecini şöyle özetledi: “Pamuk, fiziksel hasadı maliyetli bir üründür. Ayrıca, verim ve lif kalitesi performansları açısından analizi, tohum şirketleri için önemlidir ve üstelik pamuk çeşitlerinin verim potansiyelini tahmin etmek, ıslah çalışmalarında kritik bir aşamadır. Geleneksel yöntemler hem zaman alıcı hem de maliyetli. Bu nedenle, yüksek çözünürlüklü saha görüntüleri kullanarak, insansız hava araçları (İHA) ve yapay zeka (YZ) teknolojileri ile otomatik verim tahmin sistemlerinin geliştirilmesini hedefledik. İzmir Torbalı'daki MAY Tohum Araştırma ve Geliştirme İstasyonu’nda tarla denemeleri yapıldı. İHA, Mika Sense Red Edge kamera kullanılarak renkli görüntüler toplandı. Toplanan yüksek çözünürlüklü görüntüler işlenerek, pamuk bitkilerinin farklı özellikleri belirlenmeye çalışıldı.