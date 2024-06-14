2024-06-14 13:39:38 Yapay zeka ile pamuk verimini artıracak buluşa patent
Yaşar Üniversitesi ve May-Agro Tohumculuk San. ve Tic. A.Ş.’nin paydaşı olduğu ve pamukta sürdürülebilir verimlilik sağlamaya yönelik yapay zeka temelli “Tarla Bitkisi Verim Tespit Yöntemi” adlı yazılım, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi. Yaşar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Süleyman Ünlütürk, Yaşar Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Komesli ve May-Agro Tohumculuk San. ve Tic. A.Ş. Ar-Ge Mühendisi Dr. Aslı Keçeli’nin imzasını taşıyan buluş sayesinde yapay zeka ile pamukta verimlilik artarken, üretim maliyeti ve riskler azalacak. Yaşar Üniversitesi ve May-Agro Tohumculuk San. ve Tic. A.Ş.’nin ortak başvuru sahibi olduğu “Tarla Bitkisi Verim Tespit Yöntemi” pamuk çeşitlerinin verim potansiyelini tahmin etmek, ıslah çalışmaları yapmak ve sürdürülebilir verim sağlamayı amaçlıyor.