Yapay zeka hangi sektörleri etkileyecek

Son yılların en büyük gelişimi su götürmez bir gerçeklikle yapay zeka oldu. Dalga dalga büyüyen bu sektör için yapılan araştırmaların ise sınırı yok. Dünyanın önde gelen kuruluşları yapay zekanın birçok sektör için büyük bir değişime sebep olacağı sonucuna ulaşırken bu sonuç aynı zamanda milyonlarca insanın işsiz kalacağı anlamına da geliyor. İşsiz kalan insanların yerine ise bu dalda kendisini yetiştiren insanların gelmesi bekleniyor. Peki hangi sektörde yapay zeka yüzde kaç etkili olacak?