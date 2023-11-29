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Teknoloji-Bilişim
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Yapay zeka hangi sektörleri etkileyecek

2023-11-29 17:02:43
Yapay zeka hangi sektörleri etkileyecek

Son yılların en büyük gelişimi su götürmez bir gerçeklikle yapay zeka oldu. Dalga dalga büyüyen bu sektör için yapılan araştırmaların ise sınırı yok. Dünyanın önde gelen kuruluşları yapay zekanın birçok sektör için büyük bir değişime sebep olacağı sonucuna ulaşırken bu sonuç aynı zamanda milyonlarca insanın işsiz kalacağı anlamına da geliyor. İşsiz kalan insanların yerine ise bu dalda kendisini yetiştiren insanların gelmesi bekleniyor. Peki hangi sektörde yapay zeka yüzde kaç etkili olacak?

#1
Foto - Yapay zeka hangi sektörleri etkileyecek

Mckinsey Digital’in yaptığı araştırma sonuçlarına göre 100 üzerinden bir değerlendirmeye göre 1. sırada yüzde 72 ile konaklama ve gıda sektörü bu dalgadan etkilenecek. Sıralamanın devamı şu şekilde:

#2
Foto - Yapay zeka hangi sektörleri etkileyecek

2- Yüzde 64 ile Ulaşım ve depolama

#3
Foto - Yapay zeka hangi sektörleri etkileyecek

3- Yüzde 60 ile Tarım

#4
Foto - Yapay zeka hangi sektörleri etkileyecek

4- Yüzde 56 ile Perakende

#5
Foto - Yapay zeka hangi sektörleri etkileyecek

5- Yüzde 55 ile Üretim şeklinde.

#6
Foto - Yapay zeka hangi sektörleri etkileyecek

Yapay zeka her ne kadar hayatımızın orta yerine bir anda girmiş, girecek olsa da yine Mckinsey Digital’in yaptığı araştırmada yapay zeka potansiyelinin en düşük olduğu sektörlerde belirlendi. İlk sırada yüzde 32 ile Eğitim Hizmetleri yer alırken listenin devamı şu şekilde:

#7
Foto - Yapay zeka hangi sektörleri etkileyecek

2- Sağlık: yüzde 34

#8
Foto - Yapay zeka hangi sektörleri etkileyecek

3-Yönetim: yüzde 36

#9
Foto - Yapay zeka hangi sektörleri etkileyecek

4-Su, elektrik, dağıtım: yüzde 42

#10
Foto - Yapay zeka hangi sektörleri etkileyecek

5-Madencilik: yüzde 43

#11
Foto - Yapay zeka hangi sektörleri etkileyecek

6-Finans ve sigorta: yüzde 44

#12
Foto - Yapay zeka hangi sektörleri etkileyecek

7-İnşaat: yüzde 46

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