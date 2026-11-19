Hiç hesapta olmayan gelişme değil: Arda Güler'in imzası olay oldu!
Arda Güler, Real Madrid'le sözleşmesini 2032 yılına kadar uzattı. İspanyol basını, milli futbolcunun kontratını yenilemesini manşetlere taşıdı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Arda Güler, Real Madrid'le sözleşmesini 2032 yılına kadar uzattı. İspanyol basını, milli futbolcunun kontratını yenilemesini manşetlere taşıdı.
İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, 2029'da bitecek sözleşmesini 2032'ye kadar yeniledi. Milli futbolcu yaptığı açıklama Real Madrid'le sözleşmesini uzattığı için mutlu olduğunu belirtirken Arda'nın yeni kontratı İspanya'da gündem oldu.
İspanyol spor gazeteleri AS ve Marca, bugünkü sayılarının ilk sayfasında milli yıldıza yer verdi. AS'ın ilk sayfasında, "Arda, imzayı atıyor" ifadeleri yer aldı. Marca ise Arda Güler'le ek olarak Real Madrid'e transferi beklenen genç futbolcu JJ Gabriel'ı manşete taşıyıp "Yenilenmiş umutlar" başlığını kullandı.
Marca'nın kapağında ayrıca, "Türk oyuncu, takımdaki önemine yakışır bir sözleşme yenilenmesiyle ödüllendirildi." ifadeleri yer aldı.
AS'ta ayrıca Arda'nın sözleşmesini uzatmasının ardından bir değerlendirme de yer aldı. Milli futbolcuyla ilgili, "Arda Güler'in sözleşmesini uzatması, yeteneğinin zaten tartışılmaz bir gerçek olduğu Santiago Bernabeu'da parla bir geleceğin garantisini veriyor." yorumu yapıldı.
Real Madrid formasıyla bu sezon LaLiga ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 14 maçta süre aldı. Milli yıldız bu karşılaşmalarda 4 gol ve 7 asist kaydetti.
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