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Şok gelişme: Savunma sanayi tesisini vuruldu

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Şok gelişme: Savunma sanayi tesisini vuruldu

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın durulması sonrası kapımızda yeniden patlak veren çatışma ortamı şiddetlendi. Son gelen haberlere göre savunma sanayi tesisi vuruldu.

#1
Foto - Şok gelişme: Savunma sanayi tesisini vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de askeri sanayi tesisini vurduklarını bildirdi.

#2
Foto - Şok gelişme: Savunma sanayi tesisini vuruldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’daki hedeflere yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

#3
Foto - Şok gelişme: Savunma sanayi tesisini vuruldu

Açıklamada, “Kiev’de ordu için özel araçlar üreten askeri sanayi tesisi vuruldu.” ifadesi kullanıldı.

#4
Foto - Şok gelişme: Savunma sanayi tesisini vuruldu

Çornomorsk Limanı’nda da askeri yük taşıyan geminin hedef alındığı kaydedilen açıklamada, saldırıda insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı aktarıldı.

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