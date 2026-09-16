Şok gelişme: Savunma sanayi tesisini vuruldu
ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın durulması sonrası kapımızda yeniden patlak veren çatışma ortamı şiddetlendi. Son gelen haberlere göre savunma sanayi tesisi vuruldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın durulması sonrası kapımızda yeniden patlak veren çatışma ortamı şiddetlendi. Son gelen haberlere göre savunma sanayi tesisi vuruldu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de askeri sanayi tesisini vurduklarını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’daki hedeflere yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, “Kiev’de ordu için özel araçlar üreten askeri sanayi tesisi vuruldu.” ifadesi kullanıldı.
Çornomorsk Limanı’nda da askeri yük taşıyan geminin hedef alındığı kaydedilen açıklamada, saldırıda insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı aktarıldı.
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