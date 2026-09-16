Selma Savcı yazdı: Müptezeller ordusu...

Sorarım şimdi siz değerli okuyucularıma; gerçekten bu yapılan operasyonların geleceğimize ve yaşadığımız bu topluma hiç mi faydası yok? Bunların istediği Türkiye'nin dinamiklerinde asla bu sapkınlığa yer verilmeyecektir. Bu kafası basmayan iki arkadaş da şunu iyi bilmeliler ki; o malum sapıklara şirin gözükmek istemeleri onların kişisel tercihleri olabilir ama bu devletimizin beka konusu olan bu LGBT ahlaksızlıklarının da sonu bunlar da istemese elbette gelecektir. Bırakın bu "özgürlük" naralarını... Özgürlük dediğiniz şey pankartlar açıp, "Velev ki i.neyiz diye dolaşmak" değil, ya da "Yaşasın Eşcinsel aşk", "Kadın kadına", "Anayasada cinsiyet kimliği", "Alışın her yerdeyiz" söylemleri ile gençliği zehirlemek değildir.