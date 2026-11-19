Sanmenxia'da ortaya çıkarılan 427 milyon tonluk petrol potansiyeli, Çin'in enerji kaynaklarını çeşitlendirme hedefleri açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Bununla birlikte açıklanan miktarın tamamının ekonomik açıdan çıkarılabilir petrol rezervi olarak kabul edilmemesi gerekiyor. Kaynağın ne kadarının üretime uygun olduğu, çıkarma maliyetleri ve uzun vadeli üretim kapasitesi gibi unsurların belirlenmesi için ek sondaj ve teknik incelemelere ihtiyaç duyuluyor. Jeotermal enerji amacıyla başlatılan çalışmaların petrol keşfine dönüşmesi, Çin'deki küçük ve orta ölçekli havzaların enerji potansiyelinin yeniden değerlendirilmesine de kapı aralıyor.