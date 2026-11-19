Sondaj faaliyetleri kapsamında üç ayrı kuyudan petrol akışı elde edildi. İlk kuyuda günlük 15,83 metreküp, diğer iki kuyuda ise sırasıyla 15,5 ve 92,52 metreküp petrol ölçüldü. Özellikle son kuyuda kaydedilen günlük 92,52 metreküplük akış, havzanın üretim potansiyeline yönelik beklentileri artırdı. Bölgede petrol aranmasının onlarca yıldır devam ettiği, ancak kalın toprak ve kaya katmanları ile karmaşık yer altı yapısının çalışmaları güçleştirdiği belirtiliyor. Gelişmiş sismik görüntüleme teknolojilerinin kullanılmasıyla gerçekleştirilen son araştırmalar, daha önce gözden kaçan petrol oluşumlarının tespit edilmesine katkı sağladı.