KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı!
2 milyon 985 bin 438 kişinin başvurduğu 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2026-KPSS Ortaöğretim) sonuçları açıklandı.
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2 milyon 985 bin 438 kişinin başvurduğu 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2026-KPSS Ortaöğretim) sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kamu Personeli Seçme Sınavı (2026-KPSS) ortaöğretim sonuçlarının açıklandığını paylaştı.
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 25 Ekim'de uygulanan sınavın değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://belge.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
ADAYLAR 120 SORUYU CEVAPLAMIŞTI 2 milyon 985 bin 438 kişinin başvurduğu 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2026-KPSS Ortaöğretim) 25 Ekim’de yapılmıştı. Sınav için 81 ilde 254 sınav merkezi, 9 bin 632 bina ve 167 bin 820 salon kullanıma ayrılmıştı.
Sınavda adaylara "genel yetenek" ve "genel kültür" testlerinden oluşan 120 soruyu cevaplamaları için 130 dakika süre verilmişti.
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