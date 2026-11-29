İşçi, işveren ve hükümet temsilcileri bir araya geliyor! 2027 asgari ücret maratonu için geri sayım başladı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde aralık ayında bir araya gelecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, mevcut net 28 bin 75 lira 50 kuruşluk taban ücreti yeniden belirlemek için mesaiye başlıyor. İşçi, işveren ve hükümet kanadından oluşan 15 kişilik heyetin yapacağı 4 kritik zirvenin ardından, 1 Ocak 2027 itibarıyla geçerli olacak yeni zam oranı en geç 31 Aralık'ta ilan edilecek.