ASELSAN EJDERHA dünyada bir ilke imza attı: Bin metre mesafedeki dronları saniyeler içinde böyle düşürdü
Ukrayna merkezli savunma yayını Militarnyi, ASELSAN tarafından geliştirilen EJDERHA Yüksek Güçlü Elektromanyetik İHA Savunma Sistemi'nin kablolu dronlara karşı elde ettiği tarihi başarıyı gündemine taşıdı. Savaş sahasında elektronik karıştırmaya dirençli olmaları nedeniyle büyük tahribata yol açan fiber optik kablolu dronlar, EJDERHA tarafından 1.000 metre mesafeden elektromanyetik dalgalarla saniyeler içinde etkisiz hale getirildi.