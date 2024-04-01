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Teknoloji-Bilişim
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‘Yapay zeka balonu’ patladı!

2024-04-01 23:18:05
‘Yapay zeka balonu’ patladı!

Yapay zeka destekli Windows 11 yeni çıkmasına rağmen bir türlü Windows 10'un gölgesinden kurtulamıyor.

#1
Foto - ‘Yapay zeka balonu’ patladı!

Analiz firması Statcounter’ın son rakamlarına göre Windows 11, Mart ayında pazar payının düştüğünü gördü.

#2
Foto - ‘Yapay zeka balonu’ patladı!

Microsoft’un, yapay zeka hamlesine rağmen Windows 11 için kullanıcı çekmekte başarısız olduğu ortaya çıktı. Peki en çok kullanılan Windows sürümü hangisi?

#3
Foto - ‘Yapay zeka balonu’ patladı!

En çok kullanılan Windows sürümü hangisi?

#4
Foto - ‘Yapay zeka balonu’ patladı!

Ocak ayında yüzde 28,18 pazar payıyla zirveye ulaşan Windows 11; Mart ayında ise yüzde 26,72’ye gerilemiş durumda. Bu, Microsoft’un kullanıcıları Windows 11’e teşvik etme çabalarını artırmasına rağmen işletim sisteminin daha fazla kullanıcıya ulaşamadığını gösteriyor.

#5
Foto - ‘Yapay zeka balonu’ patladı!

Buna karşılık Windows 10 ise Mart ayında toparlanarak pazar payını 1,81 puan artırdı. Yüzde 69’lük pazara hitap eden Windows 10, bu kapsamda açık ara farkla lider oldu. Ancak işletim sisteminin önümüzdeki yılın Ekim ayında resmi destekten çıkarılacağını hatırlatmak gerekiyor.

#6
Foto - ‘Yapay zeka balonu’ patladı!

Veriler ayrıca Windows’un eski ve desteklenmeyen sürümlerinin hala pazarın önemli bir bölümüne sahip olduğunu ortaya koydu. Windows 7 yüzde 3 paya sahipken, Windows 8.1 ve 8 ise yüzde 0,74’lük bir kullanıcı tabanına sahip. Yıllar önce tarayıcı desteğini kaybeden Windows XP bile yüzde 0,39 ile listede.

#7
Foto - ‘Yapay zeka balonu’ patladı!

Windows 10: Yüzde 69.04 Windows 11: Yüzde 26.72 Windows 7: Yüzde 3.04 Windows 8.1: Yüzde 0.44 Windows XP: Yüzde 0.39

#8
Foto - ‘Yapay zeka balonu’ patladı!

Windows 10 desteği için son tarih yaklaşırken, Microsoft’un Windows 11 için çalışmalarını artırması bekleniyor. Önümüzdeki aylarda en yeni işletim sisteminin kullanım oranlarının artması mümkün duruyor.

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