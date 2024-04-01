‘Yapay zeka balonu’ patladı!

Veriler ayrıca Windows’un eski ve desteklenmeyen sürümlerinin hala pazarın önemli bir bölümüne sahip olduğunu ortaya koydu. Windows 7 yüzde 3 paya sahipken, Windows 8.1 ve 8 ise yüzde 0,74’lük bir kullanıcı tabanına sahip. Yıllar önce tarayıcı desteğini kaybeden Windows XP bile yüzde 0,39 ile listede.