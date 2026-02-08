Depremzede aileler Özgür Özel'i şamar manyağı yaptı

Sabah'ın haberine göre, Asrın felaketinde oturdukları apartmanın yıkılmasıyla enkaz altında kalan ve yaralı olarak kurtulan Hataylı Çayırcık ailesi, TOKİ tarafından yapılan yeni yuvalarına kavuşmuştu. Matbaacılık yapan 3 çocuk babası Muhammet Ali Çayırcık (47), "Her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanımız güvenimizi boşa çıkarmadı. Yine yapacağını yaptı. Herkesi ev sahibi yaptı. Çekemeyenler, 'Bitmez, bitiremez' dediler, ne oldu? Binlerce bina yükseldi. CHP'liler halen çamur atmaya çalışıyorlar. Hatay'daki tarihi Ulu Cami'yi yapmaya çalıştılar, onu da ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Bir tarihi camiyi yapamayan CHP'den ne bekliyorsunuz.