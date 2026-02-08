  • İSTANBUL
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Depremzede aileler Özgür Özel'i şamar manyağı yaptı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Depremzede aileler Özgür Özel'i şamar manyağı yaptı

Tartışmalı bir kurultayla koltuğa oturan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, deprem bölgesine giderek bölgede yürütülen çalışmalara yönelik manipülatif açıklamalarda bulunmuştu.

#1
Foto - Depremzede aileler Özgür Özel'i şamar manyağı yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün gerçekleştirilen 'Türkiye'min Gücüne Bak' adlı törende Özel'in açıklamalarına tepki göstermişti.

#2
Foto - Depremzede aileler Özgür Özel'i şamar manyağı yaptı

Özel'in, 'asrın inşası' kapsamında 3 yılda 455 bin konutun inşa edilmesini takdir etmek yerine görmezden gelmesine AK Parti'nin yanı sıra evlerine yerleşen depremzede ailelerden de tepki geldi.

#3
Foto - Depremzede aileler Özgür Özel'i şamar manyağı yaptı

Sabah'ın haberine göre, Asrın felaketinde oturdukları apartmanın yıkılmasıyla enkaz altında kalan ve yaralı olarak kurtulan Hataylı Çayırcık ailesi, TOKİ tarafından yapılan yeni yuvalarına kavuşmuştu. Matbaacılık yapan 3 çocuk babası Muhammet Ali Çayırcık (47), "Her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanımız güvenimizi boşa çıkarmadı. Yine yapacağını yaptı. Herkesi ev sahibi yaptı. Çekemeyenler, 'Bitmez, bitiremez' dediler, ne oldu? Binlerce bina yükseldi. CHP'liler halen çamur atmaya çalışıyorlar. Hatay'daki tarihi Ulu Cami'yi yapmaya çalıştılar, onu da ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Bir tarihi camiyi yapamayan CHP'den ne bekliyorsunuz.

#4
Foto - Depremzede aileler Özgür Özel'i şamar manyağı yaptı

Hataylı 2 çocuk babası Sıtkı Yılmaz ise, "Evimizi görünce çok heyecanlandık. Gerçekten çok güzel ev yapmışlar. Cumhurbaşkanımız hangi sözü verdiyse yerine getirdi. O deprem turistleri 'yapamaz' diyorlardı. Gelip, buyursun görsünler" dedi.

#5
Foto - Depremzede aileler Özgür Özel'i şamar manyağı yaptı

Hataylı depremzede Emine Alkaç (65) ile Mustafa Alkaç (66) çifti de yeni yuvalarında mutlu. TOKİ tarafından Hatay'da Güldere Mahallesi'nde yapılan konutlarına taşınan 4 çocuk annesi Emine Alkaç, "Hiçbir zaman umudumuzu yitirmedik. Evlerimizin teslim edileceğine emindik. 30 yıl oturduğum evimde doğalgaz yoktu.

#6
Foto - Depremzede aileler Özgür Özel'i şamar manyağı yaptı

Cumhurbaşkanımıza laf edenler gelsin bu evleri görsünler. Öyle konuşmakla bu işler olmaz" diye konuştu.

