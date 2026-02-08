500 bin konut projesinde 7. hafta maratonu! 50 il tamam, sıra 7 şehirde: 9-15 Şubat haftasında hangi ilde kura çekilişi yapılacak?

  • İSTANBUL
Gündem
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından başlatılan 500 bin konut projesinde kura heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Bugüne kadar 50 ilde 177 bin 126 hak sahibinin yüzünü güldüren dev projede bu hafta 7 ilde daha kura maratonu başlıyor. Bakan Murat Kurum'un "Takvim tıkır tıkır işliyor" mesajıyla müjdelediği süreçte, toplamda 203 bin hak sahibi belirlenmiş olacak. Peki 9-15 Şubat haftasında hangi ilde kura çekilişi yapılacak?

1
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "Yüzyılın Konut Projesi", kura çekimlerinde 7. haftasına girdi. Geçtiğimiz hafta Yalova ve Kırıkkale’de yapılan çekilişlerle toplamda 50 ilde 177 bin hak sahibi belirlenirken, gözler yeni haftanın takvimine çevrildi. 9 Şubat Pazartesi günü Yozgat ve Kütahya ile başlayacak olan yeni kura maratonu; Bilecik, Çankırı, Bolu, Tekirdağ ve Balıkesir ile devam edecek.

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında, 9-15 Şubat’ta 7 ilde daha yaklaşık 26 bin konutun hak sahipleri belirlenecek. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı’nın hayata geçirdiği Yüzyılın Konut Projesi’nin kura çekimlerinde 6 hafta geride kaldı. 29 Aralık 2025’te başlayan kura süreci, 7 Şubat Cumartesi günü (dün) Kırıkkale’de 1736, Yalova'da 1805 konutun kura çekimiyle devam etti.

500 BİN KONUT PROJESİNDE BUGÜNE KADAR 50 İLDE KURALAR ÇEKİLDİ 29 Aralık 2025- 8 Şubat 2026 tarihleri arasında, Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Ordu, Aksaray, Karabük, Samsun, Nevşehir, Bartın, Elazığ, Kayseri, Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Yalova ve Kırıkkale ’da kuralar çekildi. Böylece 50 ilde toplam 177 bin 126 sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlenmiş oldu.

BAKAN KURUM: TAKVİM TIKIR TIKIR İŞLİYOR Sosyal medya hesabından 9-15 Şubat haftasının kura takvimini paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Nasıl ki 455 bin konutu tamamladık, teslim ettik; şimdi de 500 bin yuvayla vatandaşımızı ev sahibi yapıyoruz! Yüzyılın Konut Projesi’nde takvim tıkır tıkır işliyor! 50 ilimizde kuralar tamam.

Şu ana kadar 177 bin konutun hak sahibini belirledik. Bu hafta 7 şehrimizde daha kura heyecanını paylaşacağız. Kura çekilişleri biter bitmez de temelleri atacak, 2027 Mart ayından itibaren konutlarımızı teslim etmeye başlayacağız! Ev Sahibi Türkiye” mesajını verdi.

7 İLDE 25 BİN 985 SOSYAL KONUTUN DAHA HAK SAHİPLERİ BELİRLENECEK 9-15 Şubat haftası takvimine göre; 9 Şubat Pazartesi Yozgat’ta 2 bin 858, Kütahya’da 3 bin 592, 10 Şubat Salı Bilecik’te 1419, 11 Şubat Çarşamba Çankırı’da 1753, 12 Şubat Perşembe Bolu’da 1950, 13 Şubat Cuma Tekirdağ’da 6 bin 865, Balıkesir’de 7 bin 548 konutun daha hak sahipleri belirlenecek. Böylece 9-15 Şubat 2026 haftasında 7 ilde toplam 25 bin 985 konutun daha kurası çekilecek. 15 Şubat’ta kurası çekilen il sayısı 57’ye hak sahibi belirlenen konut sayısı ise 203 bin 111’e yükselecek.

Yorumlar

mehter

İSTANBULDA 4 YILDIR İLK EVİM ARSA PROJESİNİN KAZANANLARI OLARAK KURALARINI BEKLİYORUZ.ENAZINDAN AYIP OLMASIN DİYE BİZEDE ARSA YERLERİNİ BARİ SÖYLEYİNDE SONRA YENİ PROJELERİ AÇIKLAYIN.
