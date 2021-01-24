Yapan yaşadı... Elektrik faturalarını yarı yarıya düşürüyor

İş yerleri için özel tarifeler var mı? Evlerde bireysel çabayla bazı şeylerin önüne geçmek mümkün. Neticede kendi evimiz ve para cebimizden çıkıyor diye daha dikkatliyiz. Ancak fabrikalar ya da şubeleri olan bir iş yeri, ofisler, mağazalar, marketler, hastanelerde enerji kaçağı çok fazla. Verimliliğe dikkat edildiğini söylemek mümkün değil. Sanayide, ticarethanelerde bütün bunları takip eden, bizim de sunduğumuz çok pratik bir çözümümüz var. Gerçek Zamanlı Enerji Takip Sistemi dediğimiz sistemle, İşyerine yüklediğimiz yazılıma bağlı tüm aydınlatma noktalarına sensörler ve kontaktörler yerleştiriyoruz. Yine tüm buzdolabı, klimalar, motorlara da aynı şekilde sensörler yerleştiriyoruz. İster bin şubeniz, 10 katlı bir iş yeriniz, fabrikanız olsun, bu yazılımla tümünü bir sistem üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Bir çalışanınızın herhangi bir ışığı, aleti açık bırakma lüksü kalmıyor. Sistem kendini otomatikman kapatıyor. Bu sistem için önce işyerinde keşif yapıyoruz ardından yazılımı kuruyoruz. Yazılım sizin tüketim alışkanlıklarınızı öğreniyor. Ve ona göre tüm ayarlamaları kendisi yapıyor.