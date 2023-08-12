2023-08-12 13:15:20 ‘Yapamazsınız’ diyenlere inat! Türk öğrenci̇lerden müthi̇ş üreti̇m
Gaziantep Üniversitesinde eğitim gören öğrenciler, "yapamazsınız, olmaz" diyenlere inat, 2 yılda tasarımı ve motoru kendilerine ait olan 2 elektrikli otomobil üretti. Üniversitede Elektrik ve Elektronik, Makine Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Matematik Bölümü, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği öğrencilerinin bulunduğu 45 kişilik öğrenci takımı, 2021'de hayalleri olan elektrikli otomobili üretme kararı aldı.