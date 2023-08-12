‘Yapamazsınız’ diyenlere inat! Türk öğrenci̇lerden müthi̇ş üreti̇m

Birçok olumsuz yoruma rağmen üretmekten geri durmadıklarını anlatan Reşvan, şunları söyledi: "Bize baştan 'olamaz, yapamazsınız' dediler. Bizim de hayat mottomuzda 'başaramazsınız' denilen şeyleri tüm inancımızla yapıp başarmak var. Birlikte 2 yıl boyunca yürüdük. Amacımız kendini geliştirebilen mühendis adayları olmak. Sadece teoride kalmasın diye bilgilerimizi uygulamada kullanmak için takım kurduk. Yıl sonunda kendilerine bir şey katan öğrenciler buradan mezun olunca geniş bir olanağa sahip olabiliyorlar. Başlangıç olarak 45 gönüllü öğrenciyiz. Buradaki her bir öğrencinin hayali var. Kimileri şirketleşmek istiyor kimileri savunma sanayisini istiyor. Kimileri de Togg tesisinin üretim hattında yer almak istiyor. Herkesin hayali farklı, bunları biz gerçekleştirmek istiyoruz."