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‘Yapamazsınız’ diyenlere inat! Türk öğrenci̇lerden müthi̇ş üreti̇m
Ekonomi
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‘Yapamazsınız’ diyenlere inat! Türk öğrenci̇lerden müthi̇ş üreti̇m

2023-08-12 13:15:20
‘Yapamazsınız’ diyenlere inat! Türk öğrenci̇lerden müthi̇ş üreti̇m

Gaziantep Üniversitesinde eğitim gören öğrenciler, "yapamazsınız, olmaz" diyenlere inat, 2 yılda tasarımı ve motoru kendilerine ait olan 2 elektrikli otomobil üretti. Üniversitede Elektrik ve Elektronik, Makine Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Matematik Bölümü, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği öğrencilerinin bulunduğu 45 kişilik öğrenci takımı, 2021'de hayalleri olan elektrikli otomobili üretme kararı aldı.

#1
Foto - ‘Yapamazsınız’ diyenlere inat! Türk öğrenci̇lerden müthi̇ş üreti̇m

Yaptıkları araştırma ve planlara göre çalışmaya başlayan öğrenciler, iç, dış, batarya, motor ve yürüyen aksamını yaptıkları, 80 kilometre hızla 85 kilometre yol kat edebilen "Zeugma" adlı otomobili üretti. Ürettikleri otomobille çeşitli yarışmalarda dereceler alan öğrenciler bu sefer de elektrikli spor araba üretmek için kolları sıvadı. Kısa süre içinde çalışmalara başlayan öğrenciler, "Zeugma"daki tecrübeleriyle yaklaşık 6 aylık çalışma sonucu "Hilal" adını verdikleri elektrikli spor arabayı üretti. Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencisi Mehmet Reşvan, AA muhabirine, 2021'den bu yana Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'na katıldıklarını söyledi.

#2
Foto - ‘Yapamazsınız’ diyenlere inat! Türk öğrenci̇lerden müthi̇ş üreti̇m

Birçok olumsuz yoruma rağmen üretmekten geri durmadıklarını anlatan Reşvan, şunları söyledi: "Bize baştan 'olamaz, yapamazsınız' dediler. Bizim de hayat mottomuzda 'başaramazsınız' denilen şeyleri tüm inancımızla yapıp başarmak var. Birlikte 2 yıl boyunca yürüdük. Amacımız kendini geliştirebilen mühendis adayları olmak. Sadece teoride kalmasın diye bilgilerimizi uygulamada kullanmak için takım kurduk. Yıl sonunda kendilerine bir şey katan öğrenciler buradan mezun olunca geniş bir olanağa sahip olabiliyorlar. Başlangıç olarak 45 gönüllü öğrenciyiz. Buradaki her bir öğrencinin hayali var. Kimileri şirketleşmek istiyor kimileri savunma sanayisini istiyor. Kimileri de Togg tesisinin üretim hattında yer almak istiyor. Herkesin hayali farklı, bunları biz gerçekleştirmek istiyoruz."

#3
Foto - ‘Yapamazsınız’ diyenlere inat! Türk öğrenci̇lerden müthi̇ş üreti̇m

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ahmet Kılıç da projeye başladıkların da elektrikli araç üretmeye heveslerinin olduğunu belirtti. Projeye başlarken yerli ve milli bir araç ortaya çıkarmak için adım attıklarını anlatan Kılıç, şöyle devam etti: "Bütün parçaları nasıl yerli olarak yapabiliriz dedik ve gerek sanayide vakit geçirmek olsun gerekse araştırma olsun yoğun bir çalışma içerisine girdik. Araçlarımızın ilk önce mekanik kısmı hazırlanıyor. Bu hazırlanırken elektrikçi arkadaşlarımız araçların elektronik kısmı araştırmalarını yapıyor. Araştırmalar bittikten sonra insanların öğrendiklerini gerçek işe dökme zamanı geliyor. Ardından tasarımları gerçek hayata dönüştürmeye başlıyoruz."

#4
Foto - ‘Yapamazsınız’ diyenlere inat! Türk öğrenci̇lerden müthi̇ş üreti̇m

- "Araçlar 80 kilometre hıza ulaşabiliyor" Kılıç, elektrikli araçların geleceğin teknolojisi olacağını söyledi. Kendilerinin de gelecekte güzel işler yapmak için bu yola girdiklerini dile getiren Kılıç, şunları kaydetti:

#5
Foto - ‘Yapamazsınız’ diyenlere inat! Türk öğrenci̇lerden müthi̇ş üreti̇m

"Araçlar 80 kilometre hıza ulaşabiliyor, 85 kilometre menzili var. Aracımız 4 disk fren ve bütün parçaları yerlidir. Motor, motor sürücü, batarya kontrol ünitesi ve şarj aleti yerlidir. Bu aracı dışarıya muhtaç kalmadan üretebiliyoruz. Aracımızın üzerindeki ekrandan anlık hızı, kalan şarj ve menzilini görebiliyorsunuz. Aracın sıcaklık değerlerini izleyebiliyoruz. Yaptığımız 2 aracın da ağırlığını azaltacağız. Azaldığı zaman daha verimli hale gelecektir." Kılıç, bir sonraki hedeflerinin ticari bir araç üretmek olduğunu sözlerine ekledi.

#6
Foto - ‘Yapamazsınız’ diyenlere inat! Türk öğrenci̇lerden müthi̇ş üreti̇m

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