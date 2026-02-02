  • İSTANBUL
Evde yangın faciası: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Evde yangın faciası: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Mardin'de bir evde çıkan yangında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

#1
Foto - Evde yangın faciası: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kızıltepe ilçesine bağlı Kırsal Akyazı Mahallesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

#2
Foto - Evde yangın faciası: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından evde inceleme yapıldı. İncelemede, Hamit K, Azize K, Hüseyin K. ve Ahmet K. yerde hareketsiz bulundu.

#3
Foto - Evde yangın faciası: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Hamit K. ve Azize K'nin hayatını kaybettiği belirlendi, Hüseyin K. ile Ahmet K. ise ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

#4
Foto - Evde yangın faciası: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

