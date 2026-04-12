Yanlış olduğunu bile bile devam eden başını yakıyor: Boyadan sonra saçı yıkamayın! Argan yağı şifa kaynağı oluyor!

Saç bakımı için hangi yağları kullanmak daha faydalı? Besleyen ve nüfuz eden olmak üzere yağlar ikiye ayrılır. Bazıları saçın içine girer nemi destekler. Kaplayan saçı dıştan sarar, parlaklık verir ama fazla olursa ağırlaştırır. Yağlara göre doğru kullanım nasıl olmalı? Argan yağı, daha çok yüzeyde çalışır parlaklık + elektriklenme kontrolü sağlar. Argan yağını kimler kullanmalı? Boyalı işlem görmüş saçlar ve kabaran mat saçlılar. Duş sonrası nemli saça 1-2 damla kullanılabilir. Fazlası yağlı ve sönük görüntü yapar. Saç için en sık kullanılan yağlardan biri de Hindistan cevizi yağı. Bu yağ saça ne yapar? Saçın içine girer protein kaybını azaltır. Kimler kullanmalı? Kuru, yıpranmış, açılmış saçlar, röfle, ombre yapılmış saçlar... Kim uzak durmalı? Hindistan cevizi yağı ince telli saç ağırlaştırır, protein hassasiyeti olan saç sertleştirebilir. Hindistan cevizi yağı nasıl kullanılır? Haftada 1 kere olmak üzere duş öncesi bakım 30-60 dk. Yeterlidir. Ddirekt günlük kullanılmaz. Biberiye yağının saça etkisi nedir? Saç derisini uyarır, saça uzaması için destek olur. Kim kullanmalı? Dökülme yaşayanlar Seyrek saçlı kişiler Nasıl kullanılır? Taşıyıcı yağ ile karıştırarak kullanılmalıdır. Tek başına asla sürülmez, haftada 2-3 kez saç derisine masaj yaparak uygulanır. İnce telli saçlara ne önerirsiniz? Hafif yağlar, argan ve jojoba olabilir. Bu yağlar 2-3 günde 1 kere kullanılmalıdır. Kalın telli ve kuru saçlar ne kullanmalı? Hindistan cevizi ve argan yağı olabilir. Haftada 1 kere, uçlara hafif destek olacak şekilde kullanılabilir. Yağlı saçlar ise direkt saç boyuna değil, sadece uçlara argan yağı kullanabilir. En çok yapılan hata nedir? "Ne kadar çok yağ o kadar bakım" algısı yanlıştır. Doğru zamanda doğru yağ ve miktar şeklinde kullanılmalıdır. Evde bakım nasıl olmalı? Yanmış saç ne demek? Evde doğru saç bakımıyla saçlar ciddi şekilde toparlanabilir. Yüksek ısı sık boya saçın içindeki keratin bağlarını koparır. Bu da şu sorunlara neden olur: Lastik gibi uzayan saç Kopma sakız gibi his Matlık ve süngerimsi yapı Yani sorun sadece kuruluk değil yapısal hasardır aslında. Evde yapılan maskeler nem verir ve geçici yumuşaklık sağlar geçici parlaklık kazandırır. Kopmuş bağları onaramaz. Saç bakım merkezleri ya da kuaförde doğru bakımlar kopmuş bağları yeniden bağlamaya yardımcı olur. Elastikiyeti geri kazandırır. Saçın lastik gibi uzama problemini azaltır. Sülfatlı ya da peeling şampuan birikimi temizler.