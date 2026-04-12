Rakip takıma bela oldu oyunuyla! Ve müthiş bir yıldız diyerek patlatacaklar artık... Gündeme oturan o isim hamlesi 'helal olsun' dedirtecek.. Daha imza atalı 1 yıl bile olamamıştı Bir anda yükselmeye başladı! Endonezya’da sıra dışı olay Dünyanın en iyi 15 stoperi belli oldu! Bakın ilk sırada hangi isim var Komşu değil, canavar! 85 yaşındaki kadının boğazına bıçak dayayıp bileziğini çaldı! Bağırsak sağlığını tehdit eden baharın gizli tehlikeleri: İşte onlar alarm belirtileri... Sinsice baskı yapıyorlar Bakan Uraloğlu’ndan Antalya Havalimanı açıklaması! 3 milyonu geçti Bu nasıl iş böyle: İleri değil geri gidiyor: Fenerbahçe'ye Sidiki Cherif şoku Doların tahtı sallanıyor! 30 yıl sonra bir ilk!
Yanlış olduğunu bile bile devam eden başını yakıyor: Boyadan sonra saçı yıkamayın! Argan yağı şifa kaynağı oluyor!
Yanlış olduğunu bile bile devam eden başını yakıyor: Boyadan sonra saçı yıkamayın! Argan yağı şifa kaynağı oluyor!

Boyanan saçlar sonrası yapılan en büyük hatalardan olan yanlış şampuan seçimiyle saçınızı dönülemeyecek tehlikelere sokabilirsiniz...

Saçlarınızı boyattınız, peki şimdi ne olacak? Boyadan sonra saç ne zaman ve nasıl yıkanmalı? Çoğumuz kuaför koltuğundan kalkar kalkmaz en iyi bakımı yaptığımızı sanıyoruz ancak uzmanlar uyarıyor: Yapılan küçük bir hata, pahalı boyama işlemlerinin çöpe gitmesine neden olabilir!

Merve Kantarcı Çulha'ya açıklamalarda bulunan Saç Uzmanı Banu Adak ile boyalı saçların kimyasını ve doğru bilinen yanlışları anlattı. Boya sonrası pH dengesini korumaktan, sülfatlı şampuanların gizli zararlarına; biberiye yağının mucizevi etkisinden, 'lastikleşen' saçların kurtarılma formüllerine kadar merak edilen tüm detaylar bu röportajda. Eğer saçlarınızın rengi çabuk soluyor, uçları matlaşıyor veya dökülme sorunu yaşıyorsanız; uzmanından gelen bu tavsiyeler saç rutininizi baştan aşağı değiştirebilir.

Boyama sonrası saçın yapısı değişiyor. Boyama sonrası ilk 48 saatte saça nasıl bakım yapılmalı? Boyama sonrası saç aslında en hassas halinde oluyor. En kritik adımı ilk 48 saat içinde yapılması gereken en önemli şey saçı yıkamamak ve pH'ını dengeleyici bir bakım uygulamaktır. Boyama işleminden sonra saçın kütikülleri (dış tabaka) açık durumda olur. Renk molekülleri saçın içine tam olarak kilitlenmemiştir. Eğer bu süreçte saçı erken yıkarsan renk akar, soluklaşır. Yanlış ürün kullanırsan saç kurur, matlaşır. Yapılması gereken asidik (pH dengeleyici) bir bakım uygulamak.

Saç bakımı için hangi yağları kullanmak daha faydalı? Besleyen ve nüfuz eden olmak üzere yağlar ikiye ayrılır. Bazıları saçın içine girer nemi destekler. Kaplayan saçı dıştan sarar, parlaklık verir ama fazla olursa ağırlaştırır. Yağlara göre doğru kullanım nasıl olmalı? Argan yağı, daha çok yüzeyde çalışır parlaklık + elektriklenme kontrolü sağlar. Argan yağını kimler kullanmalı? Boyalı işlem görmüş saçlar ve kabaran mat saçlılar. Duş sonrası nemli saça 1-2 damla kullanılabilir. Fazlası yağlı ve sönük görüntü yapar. Saç için en sık kullanılan yağlardan biri de Hindistan cevizi yağı. Bu yağ saça ne yapar? Saçın içine girer protein kaybını azaltır. Kimler kullanmalı? Kuru, yıpranmış, açılmış saçlar, röfle, ombre yapılmış saçlar... Kim uzak durmalı? Hindistan cevizi yağı ince telli saç ağırlaştırır, protein hassasiyeti olan saç sertleştirebilir. Hindistan cevizi yağı nasıl kullanılır? Haftada 1 kere olmak üzere duş öncesi bakım 30-60 dk. Yeterlidir. Ddirekt günlük kullanılmaz. Biberiye yağının saça etkisi nedir? Saç derisini uyarır, saça uzaması için destek olur. Kim kullanmalı? Dökülme yaşayanlar Seyrek saçlı kişiler Nasıl kullanılır? Taşıyıcı yağ ile karıştırarak kullanılmalıdır. Tek başına asla sürülmez, haftada 2-3 kez saç derisine masaj yaparak uygulanır. İnce telli saçlara ne önerirsiniz? Hafif yağlar, argan ve jojoba olabilir. Bu yağlar 2-3 günde 1 kere kullanılmalıdır. Kalın telli ve kuru saçlar ne kullanmalı? Hindistan cevizi ve argan yağı olabilir. Haftada 1 kere, uçlara hafif destek olacak şekilde kullanılabilir. Yağlı saçlar ise direkt saç boyuna değil, sadece uçlara argan yağı kullanabilir. En çok yapılan hata nedir? "Ne kadar çok yağ o kadar bakım" algısı yanlıştır. Doğru zamanda doğru yağ ve miktar şeklinde kullanılmalıdır. Evde bakım nasıl olmalı? Yanmış saç ne demek? Evde doğru saç bakımıyla saçlar ciddi şekilde toparlanabilir. Yüksek ısı sık boya saçın içindeki keratin bağlarını koparır. Bu da şu sorunlara neden olur: Lastik gibi uzayan saç Kopma sakız gibi his Matlık ve süngerimsi yapı Yani sorun sadece kuruluk değil yapısal hasardır aslında. Evde yapılan maskeler nem verir ve geçici yumuşaklık sağlar geçici parlaklık kazandırır. Kopmuş bağları onaramaz. Saç bakım merkezleri ya da kuaförde doğru bakımlar kopmuş bağları yeniden bağlamaya yardımcı olur. Elastikiyeti geri kazandırır. Saçın lastik gibi uzama problemini azaltır. Sülfatlı ya da peeling şampuan birikimi temizler.

Günlük yıkamada hafif sülfatsız şampuan kullanılmalı. Bu şampuanlar saç derisini kurutmadan temizler. Saç derisine hafif tonik serum kullanılabilir. Dipler nefes almalı, uçlar beslenmeli. Boyadan sonra saçı yeterince nemlendirmemek ve yanlış ürün kullanmak saça zarar verir. Özelliklse sert şampuanlar boyanın hızlı akmasına neden olur. Saç kurur, sertleşir. Renk çabuk solar turunculaşır. Kırılma ve matlık artar.

