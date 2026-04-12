Ünlü sunucudan yıllar sonra gelen itiraf: 'O bakışını hiç unutmuyorum'
Sosyal medya fenomeni ve sunucu Kadir Ezildi, katıldığı programda anne ve babasının ayrılık sürecine ilişkin yaşadığı travmayı ilk kez paylaştı.
Sosyal medya fenomeni ve sunucu Kadir Ezildi, katıldığı programda anne ve babasının ayrılık sürecine ilişkin yaşadığı travmayı ilk kez paylaştı.
Sosyal medya fenomeni ve sunucu Kadir Ezildi, katıldığı bir YouTube programında özel hayatına dair samimi ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Aile hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlü isim, babasıyla yaşadığı o travmatik anıları ilk kez bu kadar detaylı anlattı.
"SUDAN ÇIKMIŞ BALIĞA DÖNDÜM" Ezildi, 14 yaşındayken babasının bir akşam aniden ayrılık kararını açıkladığını belirtti.
Haberin şokuyla sarsıldıklarını ifade eden ünlü sunucu, yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi: "14 yılın sonunda böyle bir haber alınca ne yapacağınızı bilemiyorsunuz; adeta sudan çıkmış balığa dönüyorsunuz. Sadece anne ve babanız ayrılmıyor, hayatınızdaki tüm dengeler altüst oluyor."
"UZUN UZUN AĞLADIK" Ezildi açıklamalarına şöyle devam etti: "Kardeşim aşağıda hiçbir şeyden habersiz oyun oynuyordu. Balkonun altına gelip bize seslendiğinde babamla göz göze geldik. O an sadece birbirimize bakıp uzun uzun ağladık."
"O ANKİ BAKIŞI GÖZÜMÜN ÖNÜNDEN GİTMİYOR" Konuşması sırasında duygusal anlar yaşayan Kadir Ezildi, babasının evden ayrıldığı son anı şu sözlerle tarif etti: "Babam valizlerini taksiye koydu. Mutfaktaki balkon perdesinin arasından onu izliyordum. Tam arabaya binerken başını kaldırıp yukarı baktı ve göz göze geldik. O anki bakışı hiç gözümün önünden gitmiyor. Bindi ve gitti."
"DEĞDİ Mİ?" Babasına kırgınlığını dile getiren ünlü isim, "Son kez gasilhanede gördüğümde 'Değdi mi?' diye sormak istiyorum." dedi./ kaynak: haber7
