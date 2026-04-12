İşin ucu yine sigaraya dayanıyor: Uzmanından dünyada en çok öldüren 4'üncü hastalık için uyarı Mart ayı raporu açıklandı: Van buz kesti, Hatay baharı yaşadı! 4 İphone modeli tarih oluyor: Apple desteğini çekme kararı aldı! Kadın çiftçilerden örtü altı tarıma 370 bin tonluk katkı Gençler de tehlike altında! Kalp krizi vakaları bu yüzden artıyor Dünya devi Barcelona'da sil baştan: Galatasaray'ın makinası Victor Osimhen için 5 feda! Saat ve dakikalar neden 60’a bölünür? Bileğinizdeki saatte sır var! Para birimlerine kadar her şey hapsolmuş... ABD ile barış müzakerelerinde İran’ın en önemli kozu belli oldu
Ünlü sunucudan yıllar sonra gelen itiraf: 'O bakışını hiç unutmuyorum'
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ünlü sunucudan yıllar sonra gelen itiraf: 'O bakışını hiç unutmuyorum'

Sosyal medya fenomeni ve sunucu Kadir Ezildi, katıldığı programda anne ve babasının ayrılık sürecine ilişkin yaşadığı travmayı ilk kez paylaştı.

Sosyal medya fenomeni ve sunucu Kadir Ezildi, katıldığı bir YouTube programında özel hayatına dair samimi ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Aile hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlü isim, babasıyla yaşadığı o travmatik anıları ilk kez bu kadar detaylı anlattı.

"SUDAN ÇIKMIŞ BALIĞA DÖNDÜM" Ezildi, 14 yaşındayken babasının bir akşam aniden ayrılık kararını açıkladığını belirtti.

Haberin şokuyla sarsıldıklarını ifade eden ünlü sunucu, yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi: "14 yılın sonunda böyle bir haber alınca ne yapacağınızı bilemiyorsunuz; adeta sudan çıkmış balığa dönüyorsunuz. Sadece anne ve babanız ayrılmıyor, hayatınızdaki tüm dengeler altüst oluyor."

"UZUN UZUN AĞLADIK" Ezildi açıklamalarına şöyle devam etti: "Kardeşim aşağıda hiçbir şeyden habersiz oyun oynuyordu. Balkonun altına gelip bize seslendiğinde babamla göz göze geldik. O an sadece birbirimize bakıp uzun uzun ağladık."

"O ANKİ BAKIŞI GÖZÜMÜN ÖNÜNDEN GİTMİYOR" Konuşması sırasında duygusal anlar yaşayan Kadir Ezildi, babasının evden ayrıldığı son anı şu sözlerle tarif etti: "Babam valizlerini taksiye koydu. Mutfaktaki balkon perdesinin arasından onu izliyordum. Tam arabaya binerken başını kaldırıp yukarı baktı ve göz göze geldik. O anki bakışı hiç gözümün önünden gitmiyor. Bindi ve gitti."

"DEĞDİ Mİ?" Babasına kırgınlığını dile getiren ünlü isim, "Son kez gasilhanede gördüğümde 'Değdi mi?' diye sormak istiyorum." dedi./ kaynak: haber7

100 bin asker ve 30 gün resti: Uganda’dan Türkiye’ye tehdit
Gündem

100 bin asker ve 30 gün resti: Uganda’dan Türkiye’ye tehdit

Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba, Türkiye’yi hedef alan açıklamalarda bulundu. İsrail’e destek amacıyla 100 bin asker seferber..
Ömer Çelik, Netanyahu'ya kötü haberi verdi
Gündem

Ömer Çelik, Netanyahu'ya kötü haberi verdi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı açıklamada "Netanyahu ve katliam şebekesi yargılanacak" ifadelerini kullandı.
Bir yanda Siyonist paçavrası, bir yanda teröristbaşının bez parçası! Burası Tel Aviv değil Suriye
Dünya

Bir yanda Siyonist paçavrası, bir yanda teröristbaşının bez parçası! Burası Tel Aviv değil Suriye

Suriye'nin güneyinde vatan haini bir grup Dürzi, ülkeden ayrılma talebiyle İsrail bayraklı gösteri düzenledi.

Gözler Özgür’ün memleketinde yaşadıklarına çevrildi! Bakan Gürlek’i yuhalatma hamlesi ters tepti
Gündem

Gözler Özgür’ün memleketinde yaşadıklarına çevrildi! Bakan Gürlek’i yuhalatma hamlesi ters tepti

Nevşehir mitinginde Özgür Özel’in, Adalet Bakanı Akın Gürlek’e yönelik yuhalama organize ettiği yönündeki tartışmalar gündemi hareketlendird..
Çağdaş dünyada kişiye özel kanun olmaz! 5816 kaldırılsın
Gündem

Çağdaş dünyada kişiye özel kanun olmaz! 5816 kaldırılsın

Dünya üzerinde vefat eden bir şahsın yasayla korunduğu tek ülke olan Türkiye’de 5816 sayılı “Atatürk’ü Koruma Kanunu” çocuk - yaşlı ve yaban..
Küresel haydut ABD'den İran'ın müzakere şartına yeşil ışık! Gasp ettikleri varlıkları tıpış tıpış iade ediyorlar
Dünya

Küresel haydut ABD'den İran'ın müzakere şartına yeşil ışık! Gasp ettikleri varlıkları tıpış tıpış iade ediyorlar

Yalanı devlet politikası haline getiren ve Siyonist ortağı İsrail ile savaş açtığı İran’ın öz kaynaklarını gasp eden küresel zorba ABD, Hürm..
