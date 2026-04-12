  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İşin ucu yine sigaraya dayanıyor: Uzmanından dünyada en çok öldüren 4'üncü hastalık için uyarı Mart ayı raporu açıklandı: Van buz kesti, Hatay baharı yaşadı! 4 İphone modeli tarih oluyor: Apple desteğini çekme kararı aldı! Kadın çiftçilerden örtü altı tarıma 370 bin tonluk katkı Gençler de tehlike altında! Kalp krizi vakaları bu yüzden artıyor Dünya devi Barcelona'da sil baştan: Galatasaray'ın makinası Victor Osimhen için 5 feda! Saat ve dakikalar neden 60’a bölünür? Bileğinizdeki saatte sır var! Para birimlerine kadar her şey hapsolmuş... ABD ile barış müzakerelerinde İran’ın en önemli kozu belli oldu
Kadın - Aile
5
Yeniakit Publisher
Kahvaltı sofralarından hemen kaldırın! O ürün meğer çocuklarda bağımlılık yapıyormuş... Tamamen tahrip ediyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kahvaltı sofralarından hemen kaldırın! O ürün meğer çocuklarda bağımlılık yapıyormuş... Tamamen tahrip ediyor

Kahvaltı sofralarının baştacı olsun diye pompalanan o ürün meğer evlatlarımız üzerinde ciddi problemlere sebebiyet veriyormuş...

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi sanılan o ürün, çocuklarda şeker bağımlılığını tetikliyor ve beyindeki ödül mekanizmasını bozuyor. Beslenme uzmanları, "Sağlıklı" etiketiyle satılan birçok ürünün aslında birer şeker deposu olduğunu vurgulayarak, aileleri kahvaltı alışkanlıklarını kökten değiştirmeye çağırıyor. İşte çocuklarda bağımlılık yapan ve beyne zarar veren ürünler…

Çocukların güne enerjik başlaması için her sabah özenle hazırlanan kahvaltı sofraları, farkında olmadan büyük bir tehlikeye ev sahipliği yapıyor. Son yapılan araştırmalar, özellikle kahvaltılık gevrekler ve işlenmiş çikolatalı fındık kremalarının içerdiği gizli şeker oranlarının, çocuklarda madde bağımlılığına benzer bir "sürekli tüketme isteği" oluşturduğunu ortaya koydu. Geleneksel kahvaltı kültüründen uzaklaşarak pratik olduğu için tercih edilen bu paketli gıdalar, sadece diş çürümelerine ve obeziteye yol açmakla kalmıyor; aynı zamanda çocukların odaklanma sürelerini kısaltarak akademik başarılarını da doğrudan etkiliyor.

Çocukların beynindeki dopamin seviyesini bir uyuşturucu gibi tetikleyen ve "daha fazla" istemelerine neden olan o ürünler: Renkli ve Şekerli Kahvaltılık Gevrekler: İçeriklerinde yüksek oranda bulunan mısır şurubu ve yapay renklendiriciler, çocuklarda hiperaktiviteyi tetiklerken beyne sürekli "tatlı ye" sinyali gönderir. Çikolatalı Fındık Kremaları: Fındıktan çok şeker ve palm yağı içeren bu ürünler, kan şekerini aniden zıplatıp aynı hızla düşürerek çocukta sinirlilik ve odaklanma güçlüğü yaratır. Hazır Meyve Suları ve Aromalı Sütler: "Vitaminli" pazarlamasına rağmen liften arındırılmış bu içecekler, karaciğeri yorar ve çocukluk çağı obezitesinin en büyük sorumlusudur.

Beyaz Ekmek ve Pastane Ürünleri: Glisemik indeksi çok yüksek olan beyaz un, vücutta hızla şekere dönüşerek bağımlılık döngüsünü besler. BEYNE NASIL ZARAR VERİYOR? Şeker ve katkı maddesi yoğunluklu bir kahvaltı, çocuk beyninde şu hasarlara yol açabilir: Dopamin Reseptörlerinin Körelmesi: Beyin sürekli yüksek şekere maruz kaldığında, normal yiyeceklerden (meyve, sebze) tat alamaz hale gelir. Bu durum gerçek bir bağımlılık mekanizmasıdır. Hafıza ve Öğrenme Güçlüğü: Yüksek şeker tüketimi, beynin öğrenme merkezi olan hippocampus bölgesinde enflamasyona (iltihaplanma) neden olarak yeni bilgilerin kaydedilmesini zorlaştırır. Duygusal Dalgalanmalar: Şekerin hızla düşmesi (hipoglisemi), çocuklarda sabah saatlerinde görülen ani öfke nöbetleri ve ağlama krizlerinin ana sebebidir. Ev Yapımı Fıstık/Fındık Ezmesi: Şekersiz, sadece kuruyemişten çekilmiş ezmeler. Tam Tahıllı Ekmek: Kan şekerini dengede tutan uzun süreli enerji. Yumurta ve Peynir: Beyin gelişimi için gerekli olan protein ve sağlıklı yağlar. Mevsim Meyveleri: Paketli meyve suları yerine meyvenin kendisi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23