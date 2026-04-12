Türkiye’nin yaş meyve sebze ihracatı ilk çeyrekte 1 milyar doları aştı
Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatı ilk çeyrekte 1 milyar doları aştı

Türkiye, yaş meyve sebze sektöründe 2026 yılının ilk çeyreğinde 1 milyar 70 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı ocak-mart döneminde 821 milyon dolar olan yaş meyve sebze ihracatı, 2026 yılının ilk çeyreğinde yüzde 30'luk artış gösterdi.

Bu dönemde meyve sebze mamulleri ihracatı ise aynı döneme göre yüzde 6'lık azalışla 510 milyon dolar oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Türkiye'nin 2025 yılında 6 milyar 291 milyon dolarlık yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri ihracatı gerçekleştirdiğini, bu ihracatın yüzde 20'sinin Ege Bölgesi'nden yapıldığı ifade etti.

Uçak, yıl sonu ihracat hedeflerinin 7 milyar doları aşmak olduğunu kaydederek "İlk çeyrekteki performansımız bu hedefi aşacak potansiyele sahip olduğumuzu gösteriyor. 2026 yılında yağışlar geçen yıllara göre çok daha iyi oldu. İklim koşullarında olumsuzluk yaşamadığımız takdirde ürünlerimizde güzel rekoltelere ulaşıp ihracat hedeflerimizi tutturabiliriz." ifadelerini kullandı.

Yılın ilk çeyreğinde sektörün en çok ihracat yaptığı ürünlerin 333 milyon dolarla mandalina, 159 milyon dolarla domates ve 152 milyon dolarla biber olduğunu belirten Uçak, en çok ihracat yapılan ülkelerin 263 milyon dolarda Rusya, 127 milyon dolarla Irak ve 122 milyon dolarla Romanya olduğunu kaydetti.

100 bin asker ve 30 gün resti: Uganda’dan Türkiye’ye tehdit
Gündem

100 bin asker ve 30 gün resti: Uganda’dan Türkiye’ye tehdit

Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba, Türkiye’yi hedef alan açıklamalarda bulundu. İsrail’e destek amacıyla 100 bin asker seferber..
Ömer Çelik, Netanyahu'ya kötü haberi verdi
Gündem

Ömer Çelik, Netanyahu'ya kötü haberi verdi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı açıklamada "Netanyahu ve katliam şebekesi yargılanacak" ifadelerini kullandı.
Bir yanda Siyonist paçavrası, bir yanda teröristbaşının bez parçası! Burası Tel Aviv değil Suriye
Dünya

Bir yanda Siyonist paçavrası, bir yanda teröristbaşının bez parçası! Burası Tel Aviv değil Suriye

Suriye'nin güneyinde vatan haini bir grup Dürzi, ülkeden ayrılma talebiyle İsrail bayraklı gösteri düzenledi.

Gözler Özgür’ün memleketinde yaşadıklarına çevrildi! Bakan Gürlek’i yuhalatma hamlesi ters tepti
Gündem

Gözler Özgür’ün memleketinde yaşadıklarına çevrildi! Bakan Gürlek’i yuhalatma hamlesi ters tepti

Nevşehir mitinginde Özgür Özel’in, Adalet Bakanı Akın Gürlek’e yönelik yuhalama organize ettiği yönündeki tartışmalar gündemi hareketlendird..
Çağdaş dünyada kişiye özel kanun olmaz! 5816 kaldırılsın
Gündem

Çağdaş dünyada kişiye özel kanun olmaz! 5816 kaldırılsın

Dünya üzerinde vefat eden bir şahsın yasayla korunduğu tek ülke olan Türkiye’de 5816 sayılı “Atatürk’ü Koruma Kanunu” çocuk - yaşlı ve yaban..
Küresel haydut ABD'den İran'ın müzakere şartına yeşil ışık! Gasp ettikleri varlıkları tıpış tıpış iade ediyorlar
Dünya

Küresel haydut ABD'den İran'ın müzakere şartına yeşil ışık! Gasp ettikleri varlıkları tıpış tıpış iade ediyorlar

Yalanı devlet politikası haline getiren ve Siyonist ortağı İsrail ile savaş açtığı İran’ın öz kaynaklarını gasp eden küresel zorba ABD, Hürm..
