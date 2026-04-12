Özel açıklamalar şok edecek: Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray taraftarını üzen açıklama
Galatasaray ile adı sıkça anılan Hakan Çalhanoğlu'ndan sürpriz bir açıklama geldi.
Galatasaray ile adı sıkça anılan Hakan Çalhanoğlu'ndan sürpriz bir açıklama geldi.
Galatasaray'ın transfer listesindeki milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, hem sezon hedeflerini hem de kariyer planlarını açıkladı. Yıldız futbolcu, Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak istediğini vurguladı. İşte o sözler...
İtalya Serie A ekiplerinden Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, La Repubblica gazetesine özel açıklamalarda bulundu. Deneyimli orta saha oyuncusu, golün oluşumundan takım içindeki atmosfere, hedeflerinden kariyer planlarına kadar birçok konuda dikkat çeken ifadeler kullandı.
"Sizin gibi Almanya'da doğan ancak Alman milli takımını seçen Türk futbolcularla hiç konuştunuz mu?" sorusunu yanıtlayan Hakan Çalhanoğlu, "Elbette. Alman milli takımında Türk asıllı oyuncu olmayacak." açıklamasını yaptı.
"Bir futbolcu olarak hayalin nedir?" sorusunu da yanıt veren Hakan Çalhanoğlu:, "Inter'le önemli kupalar kazanmak. İki Şampiyonlar Ligi finalini kaybettikten sonra hedefim bu. Bu arada, Türkiye ile Dünya Kupası var." dedi.
Takım içindeki birlikteliğe vurgu yapan milli futbolcu, önemli anlarda sık sık bir araya geldiklerini belirterek, "Herkesin daha fazla sorumluluk alması gerektiğini konuştuk. Bir puanla kaçan şampiyonluğu unutmadık, aynı hatayı tekrarlamak istemiyoruz" diye konuştu.
Taraftarlarla kurduğu bağdan da söz eden milli yıldız, "Söylenen tezahüratlar beni çok motive ediyor. Bir yabancı olarak böyle bir sevgi görmek harika. Sahada bunun karşılığını vermeye çalışıyorum" dedi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23