Sağlık
5
Bağırsak sağlığını tehdit eden baharın gizli tehlikeleri: İşte onlar alarm belirtileri...
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Bağırsak sağlığını tehdit eden baharın gizli tehlikeleri: İşte onlar alarm belirtileri...

Hava değişimleri nedeniyle, mide bağırsak gibi sorunlara artık daha dikkatli olmak zorundasınız...

Foto - Bağırsak sağlığını tehdit eden baharın gizli tehlikeleri: İşte onlar alarm belirtileri...

İlkbaharda hava değişiklikleri nedeniyle polenler vücut dengesini olumsuz etkileyebilir. Uzmanlar, alerjik bünyeli kişilerin kalp-damar sorunlarına karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor. Bu dönemde sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve polenlerden korunma önem kazanıyor.

Foto - Bağırsak sağlığını tehdit eden baharın gizli tehlikeleri: İşte onlar alarm belirtileri...

İlkbaharda hava değişiklikleri nedeniyle polenler vücut dengesini olumsuz etkileyebilir. Uzmanlar, alerjik bünyeli kişilerin kalp-damar sorunlarına karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor. Bu dönemde sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve polenlerden korunma önem kazanıyor. İlkbaharda yaşanan ısı ve basınç değişiklikleri, havada yoğunlaşan polenler vücut dengesini olumsuz etkiliyor

Foto - Bağırsak sağlığını tehdit eden baharın gizli tehlikeleri: İşte onlar alarm belirtileri...

Uzmanlar, özellikle alerjik bünyeli kişilerin yaşam kalitesini azaltan bu sürecin, kalp-damar sorunlarına da neden olabileceğini vurguluyor. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, baharın vücut üzerindeki etkilerini ve alınması gereken önlemleri sıraladı.İlkbaharda üst solunum yolu enfeksiyonlarından astıma, mide-bağırsak sorunlarından depresyona kadar birçok hastalık görülüyor. Metabolizmadaki değişiklikler bahar yorgunluğuna yol açabiliyor. Sıcaklık, barometrik ve hidrometrik değişiklikler, havada artan negatif iyonlar ve polenler bedensel ve ruhsal problemleri tetikleyebiliyor. Polenlerin yoğun olduğu mayıs ayı, kalp krizinin en sık olduğu dönemlerden biridir.

Foto - Bağırsak sağlığını tehdit eden baharın gizli tehlikeleri: İşte onlar alarm belirtileri...

Polenlere bağlı alerjik reaksiyonlar sonucu ortaya çıkan iltihaplanma durumu kalbi olumsuz etkiler. Havadaki ani sıcaklık değişimleri de damar yapısında ani kasılma ve gevşemelere yol açarak kalp krizi riskini artırabilir.Bu dönemde alınması gereken önlemler arasında polenlerden korunmak, ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmak, düzenli egzersiz yapmak, kronik hastalıklar için kontrolleri ihmal etmemek ve bol su içmek yer alıyor. Ayrıca, tansiyon hastaları için bu dönem zorlayıcı olabilir ve migren tipi baş ağrıları sık görülebilir. Üst solunum yolu hastalıkları, mide-bağırsak sorunları ve bahar yorgunluğuna karşı dengeli beslenme, vitamin takviyeleri ve uyku düzenine dikkat etmek önemlidir.

100 bin asker ve 30 gün resti: Uganda’dan Türkiye’ye tehdit
Gündem

100 bin asker ve 30 gün resti: Uganda’dan Türkiye’ye tehdit

Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba, Türkiye’yi hedef alan açıklamalarda bulundu. İsrail’e destek amacıyla 100 bin asker seferber..
Akın Gürlek’in memleketinde Özgür Özel’e şok! "Karşıya bak Özgür, karşıya!"
Gündem

Akın Gürlek’in memleketinde Özgür Özel’e şok! “Karşıya bak Özgür, karşıya!”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Nevşehir mitinginde beklemediği bir protestoyla karşılaştı. Konuşma öncesi miting alanını selamlayan Özel’in, ..
Bir yanda Siyonist paçavrası, bir yanda teröristbaşının bez parçası! Burası Tel Aviv değil Suriye
Dünya

Bir yanda Siyonist paçavrası, bir yanda teröristbaşının bez parçası! Burası Tel Aviv değil Suriye

Suriye'nin güneyinde vatan haini bir grup Dürzi, ülkeden ayrılma talebiyle İsrail bayraklı gösteri düzenledi.

Türkiye'den İsrail'e "Erdoğan" tepkisi
Gündem

Türkiye'den İsrail'e "Erdoğan" tepkisi

Terör devleti İsrail'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almasına Dışişleri Bakanlığından tepki geldi.
Vatandaşın tepkisi sosyal medyada gündem oldu! Çocuk yapmayan evli çiftlere: "Kontak kapatamazsınız" diye bağırdı.
Sosyal Medya

Vatandaşın tepkisi sosyal medyada gündem oldu! Çocuk yapmayan evli çiftlere: ”Kontak kapatamazsınız” diye bağırdı.

Günümüzde evli çiftler arasında hızla yayılan "çocuk yapmama" kararı, sosyal medyada paylaşılan bir video ile farklı bir boyutta tartışılmay..
Üsküdar açıklarında panik dolu anlar! Gemiye çarpan tekne battı
Aktüel

Üsküdar açıklarında panik dolu anlar! Gemiye çarpan tekne battı

Üsküdar Selimiye açıklarında seyreden tekne, karaya bağlı gemiye çarptı. Kazanın ardından su almaya başlayan teknedeki 5 kişi ekipler tarafı..
