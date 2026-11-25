Türkiye'nin birçok bölgesinde bu kış sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin beklendiğini belirten Demirhan, sıcaklıkların ortalamaların üzerinde gerçekleşme ihtimalinin yüzde 60 civarında olduğunu söyledi. Bu durumun hiç kar yağmayacağı anlamına gelmediğinin altını çizen Demirhan, kuvvetli ancak kısa süreli kar yağışlarının görülebileceğine dikkat çekti. Demirhan, "Çok şiddetli bir kar yağışı ama ne yazık ki kısa süreli olma ihtimali üzerinde duruyoruz" dedi.