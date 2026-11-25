İstanbul'a kar yağışıyla ilgili kötü haberi maalesef verdi
Meteoroloji uzmanı Deniz Demirhan, İstanbul'da kar yağışı bekleyenlere kötü haberi verdi. Demirhan, kentte yakın zamanda yoğun bir kar yağışının öngörülmediğini açıkladı.
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Meteoroloji uzmanı Deniz Demirhan, İstanbul'da kar yağışı bekleyenlere kötü haberi verdi. Demirhan, kentte yakın zamanda yoğun bir kar yağışının öngörülmediğini açıkladı.
Kasım ayının son günlerinde Türkiye'nin birçok bölgesinde kış şartları kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Özellikle İstanbulluların gündeminde kar yağışının ne zaman başlayacağı yer alırken, TGRT Haber canlı yayınına konuk olan Meteoroloji uzmanı Deniz Demirhan önemli değerlendirmelerde bulundu.
Sonbahar boyunca rüzgârların yön değiştirmesi nedeniyle sıcaklıklarda ani dalgalanmalar yaşandığını belirten Demirhan, kuzeyden esen rüzgârların havayı soğuttuğunu, güneyden esen rüzgârların ise sıcaklıkları artırdığını söyledi. Sabahın erken saatlerinde bazı bölgelerde buzlanma görüldüğünü ifade eden Demirhan, yaşanan sıcaklık değişimlerini "Tam hastalık havası diyeceğimiz bir hava" sözleriyle değerlendirdi.
Perşembe günü itibarıyla rüzgârın yeniden güneydoğudan esmeye başlayacağını belirten Demirhan, İstanbul'da sıcaklıkların 12 dereceye, cuma günü ise 16 dereceye kadar çıkabileceğini söyledi. Cumartesi günü güneşli havanın etkili olabileceğini ifade eden Demirhan, pazar günü ise sıcaklıkların 13 dereceye gerileyeceğini ve yağışın yeniden başlayabileceğini kaydetti.
İstanbulluların merakla beklediği kar yağışına ilişkin de konuşan Demirhan, yakın zamanda megakentte kar yağışı beklenmediğini açıkladı. Demirhan, "Sıcaklıklar ortalamaların üzerinde beklendiği için kar yağışının ve kar örtüsünün yine çok kısa süreli olma ihtimali var İstanbul'da, geçen senelerde olduğu gibi" ifadelerini kullandı.
Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Niğde, Kayseri, Sivas ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise kar yağışının görüldüğünü belirtti.
Türkiye'nin birçok bölgesinde bu kış sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin beklendiğini belirten Demirhan, sıcaklıkların ortalamaların üzerinde gerçekleşme ihtimalinin yüzde 60 civarında olduğunu söyledi. Bu durumun hiç kar yağmayacağı anlamına gelmediğinin altını çizen Demirhan, kuvvetli ancak kısa süreli kar yağışlarının görülebileceğine dikkat çekti. Demirhan, "Çok şiddetli bir kar yağışı ama ne yazık ki kısa süreli olma ihtimali üzerinde duruyoruz" dedi.
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