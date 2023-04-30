Yangından kurtardı sanat eserine dönüştürdü

Manavgat’ta turizm sektöründe bayan kuaförlüğü yapan Adem Rüzgar isimli genç, pandemi döneminde işyerlerinin kapanmasını fırsata çevirdi. Hobi olarak ağaç oymacılığı ve işlemeciliği ile ilgilenen Adem Rüzgar, hobisini sürdürmek amacıyla Dikmen Mahallesi Nardibi mevkiinde bir atölye kurdu. Atölyede her geçen gün kendisini geliştiren ve hobisini sanata ve mesleğe dönüştüren Adem Rüzgar; masa, sehpa, lamba, avize, abajur, çiçeklik ve raf gibi ev aksesuarlarının yanında hayvan figürleri de yapmaya başladı. Büyük Manavgat yangınında kendilerine ait zeytin bahçesi de yanan Adem Rüzgar, Manavgat ırmağında sel sularının getirdiği ağaç dalları ve yangın bölgesinden topladığı ağaç kökü ve dallarla en büyük hayali olan hayvan figürlerini yapmaya başladı.