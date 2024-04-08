2024-04-08 10:09:32 Yanardağı böyle görenler şaştı kaldı!
İtalya’da bulunan Etna Yanardağı halka şeklinde dumanlar püskürttü.
Saç dökülmesine karşı en etkili yöntemi paylaşıyoruz! Saç ekimine gerek kalmadan kelliği bitiriyor! 1 damlası köklere vitamin yüklüyor!
MHP’den flaş açıklama! Bunlar MHP ile bağlarını koparınca camiamız arınmıştır! Kalmalarından çok gitmeleri evladır! Asla oy kaybı değildir
Her derde deva! İsveç'te kıymeti biliniyor Türkiye'de ise tadını bile bilen yok! Demir, sülfür, manganez, kalsiyum açısından en zengin gıda!
Mehmet Metiner, AK Partili o isimleri fena topa tutmuştu! Tek tek özür diledi: Bir hata ettim affola
İtalya’da bulunan Etna Yanardağı halka şeklinde dumanlar püskürttü.
İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna'da volkanik faaliyetler meydana geldi.
3 bin 326 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı'nın 'Vortex ring' olarak adlandırılan halka şeklinde duman püskürttüğü görüldü.
Etna Yanardağı, Sicilya'nın doğu kıyısında, Messina ve Katanya'ya yakın aktif yanardağ. Avrupa kıtasındaki en yüksek yanardağdır.
Şu anki yüksekliği 3.357 m olmakla beraber zirvedeki püskürmelerle bu yükseklik zaman zaman değişmektedir.
190 km² alan kaplamakta, taban çevresi 140 km'ye varmaktadır. İtalya'nın en büyük üç aktif yanardağından biridir, yüksekliği en yakın rakibi Vezüv'ün üç katı, Stromboli'nin 3,5 katı kadardır. 2013'te Dünya Mirası ilan edilmiştir.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23