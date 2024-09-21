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Spor
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Yana yakıla Ocak’ta golcü arıyor! Fenerbahçe’ye 65 milyonluk golcü! Mou talimatı verdi yine…

2024-09-21 12:59:10
Yana yakıla Ocak’ta golcü arıyor! Fenerbahçe’ye 65 milyonluk golcü! Mou talimatı verdi yine…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Jose Mourinho yönetiminde yeni sezona başlayan Fenerbahçe, yaz boyunca transferlerle birlikte oldukça güçlü bir kadro kurdu. Süper Lig'in ilk 5 haftasında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Kanarya, hafta sonunda oynanacak olan dev derbiye de formda bir şekilde geliyor. Bu sırada transfer çalışmalarını da sürdüren Kanarya, 65 milyonluk golcü listesine ekledi. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - Yana yakıla Ocak’ta golcü arıyor! Fenerbahçe’ye 65 milyonluk golcü! Mou talimatı verdi yine…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyonluğu kıl payı kaçıran Fenerbahçe, yeni sezona da şampiyonluk hedefliyle başladı.

#2
Foto - Yana yakıla Ocak’ta golcü arıyor! Fenerbahçe’ye 65 milyonluk golcü! Mou talimatı verdi yine…

Dünyaca ünlü Teknik direktör Jose Mourinho'nun göreve gelmesiyle birlikte kadrosunu da bir hayli güçlendiren Kanarya, flaş transferlere imza attı.

#3
Foto - Yana yakıla Ocak’ta golcü arıyor! Fenerbahçe’ye 65 milyonluk golcü! Mou talimatı verdi yine…

Şu ana kadar ligde 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Fenerbahçe, Galatasaray ile oynanacak derbiye konsantre oldu.

#4
Foto - Yana yakıla Ocak’ta golcü arıyor! Fenerbahçe’ye 65 milyonluk golcü! Mou talimatı verdi yine…

Yaz transfer döneminde En-Nesyri, Maximin, Amrabat ve Kostic gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katan Kanarya, devre arasının ilk hedefini de belirledi.

#5
Foto - Yana yakıla Ocak’ta golcü arıyor! Fenerbahçe’ye 65 milyonluk golcü! Mou talimatı verdi yine…

Birçok dünya yıldızını yaz transfer sezonunda kadrosuna katan sarı-lacivertlilerin listesine son eklenen isim ise; PSG'nin Portekizli yıldızı Gonçalo Ramos oldu.

#6
Foto - Yana yakıla Ocak’ta golcü arıyor! Fenerbahçe’ye 65 milyonluk golcü! Mou talimatı verdi yine…

Geçtiğimiz sezon Fransız ekibine kiralanan ve devre arasında tam 65 milyon euro ödenerek bonservisi alınan 22 yaşındaki golcü, Jose Mourinho'nun da menajeri olan Jorge Mendes tarafından Fenerbahçe'ye önerildi.

#7
Foto - Yana yakıla Ocak’ta golcü arıyor! Fenerbahçe’ye 65 milyonluk golcü! Mou talimatı verdi yine…

Jose Mourinho, vatandaşı olan genç golcüye onay verdi. Fenerbahçe yönetimi önümüzdeki transfer sezonunda yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için düğmeye basacak.

#8
Foto - Yana yakıla Ocak’ta golcü arıyor! Fenerbahçe’ye 65 milyonluk golcü! Mou talimatı verdi yine…

PSG'nin İspanyol teknik direktörü Luis Enrique tarafından as kadroda düşünülmeyen Ramos için, Fransız ekibine kiralama teklifi yapılacak.

#9
Foto - Yana yakıla Ocak’ta golcü arıyor! Fenerbahçe’ye 65 milyonluk golcü! Mou talimatı verdi yine…

Gonçalo da düzenli oynamak için ayrılmaya sıcak bakıyor. Portekizli yıldız geçtiğimiz sezon PSG'de 40 resmi maçta forma giydi.

#10
Foto - Yana yakıla Ocak’ta golcü arıyor! Fenerbahçe’ye 65 milyonluk golcü! Mou talimatı verdi yine…

23 yaşındaki santrfor bu maçlarda 14 gol 1 asistlik performans sergiledi.

#11
Foto - Yana yakıla Ocak’ta golcü arıyor! Fenerbahçe’ye 65 milyonluk golcü! Mou talimatı verdi yine…

Portekiz Milli Takımı formasını da 14 kez terleten Gonçalo Ramos, 14 gol 8 asistle oynadı. (A Spor)

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