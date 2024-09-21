2024-09-21 12:59:10 Yana yakıla Ocak’ta golcü arıyor! Fenerbahçe’ye 65 milyonluk golcü! Mou talimatı verdi yine…
Son dakika Fenerbahçe haberleri… Jose Mourinho yönetiminde yeni sezona başlayan Fenerbahçe, yaz boyunca transferlerle birlikte oldukça güçlü bir kadro kurdu. Süper Lig'in ilk 5 haftasında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Kanarya, hafta sonunda oynanacak olan dev derbiye de formda bir şekilde geliyor. Bu sırada transfer çalışmalarını da sürdüren Kanarya, 65 milyonluk golcü listesine ekledi. İşte son dakika haberinin detayları…