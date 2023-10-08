Yalnızca Türkiye'de yetiştiğini öğrenince şaşıracağınız 14 şahane bitki: Bunu ilk kez duyacaksınız! Gerçek bir özet

İlkbaharın ilk güneşiyle, ilk tomurcuklanan çiçeğiyle birlikte içimiz kıpır kıpır oldu, hepimizi bir mutluluk, evlerimiziyse renk renk çiçekler sardı. Doğruya doğru, bu aralar daha çok ilgi gösteriyoruz doğaya; evimizde, balkonumuzda saksılar dolusu çiçekler olsun, şöyle güne onların güzel yüzüne bakarak başlayalım istiyoruz. En azından birçoğumuz... İşte tam da bu yüzden size nefis bilgiler vermek istedik yine. Sadece ülkemizde yetişen "endemik" bitkilerden söz edelim, aslında ne kadar şanslı olduğumuzu yeniden hatırlayalım, belki de sık sık gördüğümüz, doğa yürüyüşlerinde sürekli karşımıza çıkan o bitkilerin değerini daha iyi anlayalım dedik. Düşünsenize bir, sizin yanından geçtiğiniz, orada olduğunu bildiğiniz için şöyle bir göz ucuyla bile bakmadığınız o rengarenk bitkiler dünyada sadece sizin çevrenizde var... Doğaya iyi bakın, aslında o, tek başına gününüzü güzelleştirmeye yeter! Küçük bir not: Biz anlatırken öyle "endemik" deyiverdik ama endemik nedir, bilmeyenleriniz varsa diye hemen açıklayalım: Ekolojik şartlar nedeniyle yalnızca belirli bölgelerde yaşayabilen ya da yetişebilen, o bölgeye özgü bitkiler ya da hayvanlar için kullanılır endemik.