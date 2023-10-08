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Yalnızca Türkiye'de yetiştiğini öğrenince şaşıracağınız 14 şahane bitki: Bunu ilk kez duyacaksınız! Gerçek bir özet

2023-10-08 17:18:23
Yalnızca Türkiye'de yetiştiğini öğrenince şaşıracağınız 14 şahane bitki: Bunu ilk kez duyacaksınız! Gerçek bir özet

İlkbaharın ilk güneşiyle, ilk tomurcuklanan çiçeğiyle birlikte içimiz kıpır kıpır oldu, hepimizi bir mutluluk, evlerimiziyse renk renk çiçekler sardı. Doğruya doğru, bu aralar daha çok ilgi gösteriyoruz doğaya; evimizde, balkonumuzda saksılar dolusu çiçekler olsun, şöyle güne onların güzel yüzüne bakarak başlayalım istiyoruz. En azından birçoğumuz... İşte tam da bu yüzden size nefis bilgiler vermek istedik yine. Sadece ülkemizde yetişen "endemik" bitkilerden söz edelim, aslında ne kadar şanslı olduğumuzu yeniden hatırlayalım, belki de sık sık gördüğümüz, doğa yürüyüşlerinde sürekli karşımıza çıkan o bitkilerin değerini daha iyi anlayalım dedik. Düşünsenize bir, sizin yanından geçtiğiniz, orada olduğunu bildiğiniz için şöyle bir göz ucuyla bile bakmadığınız o rengarenk bitkiler dünyada sadece sizin çevrenizde var... Doğaya iyi bakın, aslında o, tek başına gününüzü güzelleştirmeye yeter! Küçük bir not: Biz anlatırken öyle "endemik" deyiverdik ama endemik nedir, bilmeyenleriniz varsa diye hemen açıklayalım: Ekolojik şartlar nedeniyle yalnızca belirli bölgelerde yaşayabilen ya da yetişebilen, o bölgeye özgü bitkiler ya da hayvanlar için kullanılır endemik.

#1
Foto - Yalnızca Türkiye'de yetiştiğini öğrenince şaşıracağınız 14 şahane bitki: Bunu ilk kez duyacaksınız! Gerçek bir özet

Değerini bir an önce bilmeli: İstanbul kardeleni Nergisgiller familyasından olan İstanbul kardeleni, adından da anlaşılacağı gibi İstanbul'da yetişiyor. İstanbul dışında Bursa ve Kırklareli'de de rastlanan bu nefis kardelenlerin doğal yetişme alanları da giderek daralıyor. Anlayacağınız bir an önce değerini bilmeli ve bu şahane kardelenlerin yetişebileceği alanları koruma altına almalı.

#2
Foto - Yalnızca Türkiye'de yetiştiğini öğrenince şaşıracağınız 14 şahane bitki: Bunu ilk kez duyacaksınız! Gerçek bir özet

Anadolu glayölü Akdeniz ve Ege'de yetişen bu güzeller güzeli bitkiye özellikle maki ve kızılçam ormanlarında sıkça rastlamak mümkün.

#3
Foto - Yalnızca Türkiye'de yetiştiğini öğrenince şaşıracağınız 14 şahane bitki: Bunu ilk kez duyacaksınız! Gerçek bir özet

Antalya'da olmak vardı: Kalkan ve Tahtalı çiğdemi Kalkan ve Tahtalı Çiğdemi şeklinde anılan iki çiğdem türü de Antalya ve civarında yetişiyor. Bize de "şimdi Antalya'da olmak vardı" demek düşüyor.

#4
Foto - Yalnızca Türkiye'de yetiştiğini öğrenince şaşıracağınız 14 şahane bitki: Bunu ilk kez duyacaksınız! Gerçek bir özet

Narin ve zarif: Kazdağı kardeleni Tıpkı İstanbul kardeleni gibi nergisgiller familyasının zarif üyelerinden olan Kazdağı kardeleni, Kazdağı'nın ormanlık alanlarında, Balıkesir ve Çanakkale çevresinde yetişiyor.

#5
Foto - Yalnızca Türkiye'de yetiştiğini öğrenince şaşıracağınız 14 şahane bitki: Bunu ilk kez duyacaksınız! Gerçek bir özet

Bir Karadeniz güzeli: Artvin kuduz otu Doğu Karadeniz'de, özellikle de Artvin ve çevresinde bulunabilen bu bitki, 700 metreden 1200 metre yüksekliğe kadar olan yüksekliklerde yetişebiliyor.

#6
Foto - Yalnızca Türkiye'de yetiştiğini öğrenince şaşıracağınız 14 şahane bitki: Bunu ilk kez duyacaksınız! Gerçek bir özet

Rengiyle mest eder: Ankara çiğdemi Süsengiller familyasından olan bu sapsarı çiğdem, Ankara ve çevresinde yetiştiğinden Ankara çiğdemi olarak anılıyor.

#7
Foto - Yalnızca Türkiye'de yetiştiğini öğrenince şaşıracağınız 14 şahane bitki: Bunu ilk kez duyacaksınız! Gerçek bir özet

Kapadokya soğanı Rengi ve şekliyle görür görmez dikkatinizi çekecek bu bitki, ismini aldığı Kapadokya-Nevşehir taraflarında, ormanlık ve kayalık alanlarda yetişiyor.

#8
Foto - Yalnızca Türkiye'de yetiştiğini öğrenince şaşıracağınız 14 şahane bitki: Bunu ilk kez duyacaksınız! Gerçek bir özet

Nasıl da narin: Antalya süseni Adından da anlaşılacağı gibi süsengiller familyasından olan bu güzel de Antalya'da yetişiyor.

#9
Foto - Yalnızca Türkiye'de yetiştiğini öğrenince şaşıracağınız 14 şahane bitki: Bunu ilk kez duyacaksınız! Gerçek bir özet

Sevgi dolu: Yanardöner bitkisi Sevgi çiçeği olarak da anılan yanardöner bitkisi, rengiyle dikkat çekiyor, Ankara'da yetişiyor.

#10
Foto - Yalnızca Türkiye'de yetiştiğini öğrenince şaşıracağınız 14 şahane bitki: Bunu ilk kez duyacaksınız! Gerçek bir özet

Tam da zamanı: Uludağ obrizyası Nisan ayından ağustosa dek nefis çiçekleriyle salınan bu güzeller güzeli bitki, Bursa'da, özellikle de Uludağ ve çevresinde yetişiyor. Turpgiller ailesinin en sevimli üyelerinden oluyor.

#11
Foto - Yalnızca Türkiye'de yetiştiğini öğrenince şaşıracağınız 14 şahane bitki: Bunu ilk kez duyacaksınız! Gerçek bir özet

Turpgilleri keşfetmeye devam: Gece gündüz çiçeği Uludağ obrizyasına turpgillerin en sevimli üyelerinden dedik, çünkü en az onun kadar sevimli bir güzel daha var gördüğünüz gibi. Gece gündüz çiçeği, ülkemizde Bursa, Bolu,

#12
Foto - Yalnızca Türkiye'de yetiştiğini öğrenince şaşıracağınız 14 şahane bitki: Bunu ilk kez duyacaksınız! Gerçek bir özet

Bir ottan çok daha fazlası: Sığır kuyruğu Yol kenarında görüp sıradan bir ot diye yanından geçmek olmaz. Şu renge, şu güzelliğe bakar mısınız? Kendisi, üç çeşidi sadece ülkemizde yetişen enfes bir bitki. Sıraca otugillerden sayılıyor, farklı türleriyle Burdur, Erzincan, Bursa, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yetişiyor.

#13
Foto - Yalnızca Türkiye'de yetiştiğini öğrenince şaşıracağınız 14 şahane bitki: Bunu ilk kez duyacaksınız! Gerçek bir özet

İhtişamı yeter: Kazdağı göknarı Çamgillerden olan Kazdağı göknarı, yalnızca Kazdağı'nda yetişiyor.

#14
Foto - Yalnızca Türkiye'de yetiştiğini öğrenince şaşıracağınız 14 şahane bitki: Bunu ilk kez duyacaksınız! Gerçek bir özet

Şifasıyla ünlü: Andız otu Şekil benzerliğinden de anlaşılabildiği gibi andız otu, papatyagillerden.

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